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ПВО работает над Феодосией
ПВО работает над Феодосией - РИА Новости Крым, 05.06.2026
ПВО работает над Феодосией
Системы противовоздушной обороны сбивают воздушные цели над Феодосией. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T23:38
2026-06-05T23:38
2026-06-05T23:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны сбивают воздушные цели над Феодосией. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.В Крыму в 22:19 в пятый раз объявили беспилотную опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны, сообщали в главе МЧС России по региону.В Севастополе сирены включили восьмой раз. Всего над городом в пятницу сбили 19 вражеских беспилотников В первый раз ПВО сбили 10 дронов, на Фиоленте осколки упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены очаги возгорания кустарников и травы на 50 "квадратах". Позже в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны уничтожили еще 9 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ПВО работает над Феодосией
Над Феодосией работает ПВО
23:38 05.06.2026 (обновлено: 23:42 05.06.2026)