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ПВО работает над Феодосией

ПВО работает над Феодосией - РИА Новости Крым, 05.06.2026

ПВО работает над Феодосией

Системы противовоздушной обороны сбивают воздушные цели над Феодосией. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T23:38

2026-06-05T23:38

2026-06-05T23:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны сбивают воздушные цели над Феодосией. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.В Крыму в 22:19 в пятый раз объявили беспилотную опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны, сообщали в главе МЧС России по региону.В Севастополе сирены включили восьмой раз. Всего над городом в пятницу сбили 19 вражеских беспилотников В первый раз ПВО сбили 10 дронов, на Фиоленте осколки упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены очаги возгорания кустарников и травы на 50 "квадратах". Позже в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны уничтожили еще 9 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма