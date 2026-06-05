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ПВО работает над Феодосией - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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ПВО работает над Феодосией
ПВО работает над Феодосией - РИА Новости Крым, 05.06.2026
ПВО работает над Феодосией
Системы противовоздушной обороны сбивают воздушные цели над Феодосией. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T23:38
2026-06-05T23:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны сбивают воздушные цели над Феодосией. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.В Крыму в 22:19 в пятый раз объявили беспилотную опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны, сообщали в главе МЧС России по региону.В Севастополе сирены включили восьмой раз. Всего над городом в пятницу сбили 19 вражеских беспилотников В первый раз ПВО сбили 10 дронов, на Фиоленте осколки упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены очаги возгорания кустарников и травы на 50 "квадратах". Позже в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны уничтожили еще 9 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ПВО работает над Феодосией

Над Феодосией работает ПВО

23:38 05.06.2026 (обновлено: 23:42 05.06.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки "Запад"
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки Запад - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны сбивают воздушные цели над Феодосией. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Над Феодосией работают системы ПВО. Сохраняйте спокойствие. Просим всех уйти с улиц. Доверяйте официальным источникам информации", - написал он в Telegram.
В Крыму в 22:19 в пятый раз объявили беспилотную опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны, сообщали в главе МЧС России по региону.
В Севастополе сирены включили восьмой раз. Всего над городом в пятницу сбили 19 вражеских беспилотников В первый раз ПВО сбили 10 дронов, на Фиоленте осколки упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены очаги возгорания кустарников и травы на 50 "квадратах". Позже в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны уничтожили еще 9 БПЛА.
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Заголовок открываемого материала
00:01Жара близко: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 6 июня
23:38ПВО работает над Феодосией
23:23Внимание! Воздушная тревога объявлена в Севастополе
22:57Атака ВСУ на Севастополь и обмен военнопленными: главное за день
22:48Как за год вырос спрос на летний отдых в Крыму
22:34Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников
22:20Над Крымом работает ПВО
22:14Поездка Уиткоффа и Кушнера в Россию готовится – Ушаков
21:57В Севастополе иномарка сбила подростка на самокате - ребенок в больнице
21:52Сколько лагерей в Крыму получили "добро" на оздоровление детей в 1 смену
21:39Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами
21:27Стратегическое наступление тепла: погода на выходные в Крыму
21:10Запорожская АЭС полностью обесточена
21:06Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
20:57"Совсем голову потеряли": Путин об ударах по Запорожской АЭС
20:46Когда в Севастополе появится топливо в свободной продаже
20:33Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
20:31Они тоже люди: социальная столовая работает в Симферополе 12 лет
20:28Воздушную тревогу в Севастополе отменили
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