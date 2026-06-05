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Путин поручил заморозить порог доходов для применения "упрощенки" - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Путин поручил заморозить порог доходов для применения "упрощенки"
Путин поручил заморозить порог доходов для применения "упрощенки" - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Путин поручил заморозить порог доходов для применения "упрощенки"
Президент России Владимир Путин поручил отложить снижение предельного дохода налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, при превышении... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T18:08
2026-06-05T18:08
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил отложить снижение предельного дохода налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС. Об этом российский лидер сообщил в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Он напомнил, что с текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей, в следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов, еще через год – 10 миллионов рублей.Также глава государства предложил вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и наиболее комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах."Считаю, это позитивно отразится на создании более справедливой конкурентной деловой среды. Такая задача по обелению нашей экономики поставлена, и мы будем продвигаться в ее решении", – подчеркнул президент.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 130 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снизили налоговые ставки для бизнеса – кому и на сколько Крымчане заплатили 3 миллиарда рублей имущественных налогов в 2025 году В бюджет Крыма поступило более 21 миллиарда рублей от ключевых налогов
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владимир путин (политик), бизнес, налоги, экономика, россия, новости, пмэф
Путин поручил заморозить порог доходов для применения "упрощенки"

Путин поручил отложить снижение порога дохода для бизнеса, применяющего "упрощенку"

18:08 05.06.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил отложить снижение предельного дохода налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС. Об этом российский лидер сообщил в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он напомнил, что с текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей, в следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов, еще через год – 10 миллионов рублей.
"Мы подробно обсуждали этот вопрос с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки и зафиксировать его на текущем уровне. Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше. Прошу правительство совместно с депутатами Госдумы внести необходимые поправки", - сказал Путин.
Также глава государства предложил вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и наиболее комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах.
"Считаю, это позитивно отразится на создании более справедливой конкурентной деловой среды. Такая задача по обелению нашей экономики поставлена, и мы будем продвигаться в ее решении", – подчеркнул президент.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 130 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".
РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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В Севастополе снизили налоговые ставки для бизнеса – кому и на сколько
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Владимир Путин (политик)БизнесНалогиЭкономикаРоссияНовостиПМЭФ
 
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