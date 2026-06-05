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Путин ответил на письмо Зеленского - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Путин ответил на письмо Зеленского
Путин ответил на письмо Зеленского - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Путин ответил на письмо Зеленского
Президент России Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании Петербургского... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T18:23
2026-06-05T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя опубликованное главой киевского режима открытое письмо в свой адрес.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил завершить конфликт, а для этого – встретиться лично в третьей стране. Также он заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".При этом президент напомнил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским, но "перекладывать из пустого в порожнее бессмысленно", поскольку России не нужны соглашения, подобные Минским. "Мы всю ночь Минские соглашения формулировали, потом нам было заявлено, что это была пустая история, направленная на то, чтобы Киев выиграл время. Ну зачем нам такие соглашения? Нам нужны договоренности: не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно встречаться" - сказал Путин.Путин добавил, что письмо главы киевского режима содержит элементы хамства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, владимир зеленский, украина, политика, внешняя политика, новости, пмэф, переговоры
Путин ответил на письмо Зеленского

Путин: пока не вижу смысла во встрече с Зеленским

18:23 05.06.2026 (обновлено: 18:32 05.06.2026)
 
© Пресс-служба КремляВыступление Владимира Путина на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя опубликованное главой киевского режима открытое письмо в свой адрес.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил завершить конфликт, а для этого – встретиться лично в третьей стране. Также он заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".

"Пока не вижу смысла", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос модератора о возможной встрече с главой киевского режима.

При этом президент напомнил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским, но "перекладывать из пустого в порожнее бессмысленно", поскольку России не нужны соглашения, подобные Минским.
"Мы всю ночь Минские соглашения формулировали, потом нам было заявлено, что это была пустая история, направленная на то, чтобы Киев выиграл время. Ну зачем нам такие соглашения? Нам нужны договоренности: не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно встречаться" - сказал Путин.
Путин добавил, что письмо главы киевского режима содержит элементы хамства.
"Первое – он (Зеленский – ред.) упомянул, автор письма, о моем возрасте. Ну, что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное – это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное – это не возраст. Главное – дееспособность и работоспособность", - сказал Путин.
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Владимир Зеленский
16:32
Письмо Зеленского Путину с предложением о мире ­– чему верить
 
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