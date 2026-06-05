https://crimea.ria.ru/20260605/putin-obratilsya-k-rossiyskim-voennym-na-svo-1156638823.html

Путин обратился к российским военным на СВО

Путин обратился к российским военным на СВО - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Путин обратился к российским военным на СВО

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя опубликованное главой... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T18:43

2026-06-05T18:43

2026-06-05T18:43

владимир путин (политик)

россия

новости сво

вооруженные силы россии

участники сво

пмэф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя опубликованное главой киевского режима открытое письмо в свой адрес, обратился к российским военнослужащим в зоне СВО словами "работайте, братья". Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил завершить конфликт, а для этого – встретиться лично в третьей стране. Также он заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".Глава государства заметил, что в данном случае "обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к российским бойцам на линии боевого соприкосновения".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Письмо Зеленского Путину с предложением о мире ­– чему верить Украина "заканчивается": что ждет Запад в случае затягивания конфликта Путин назвал единственный способ остановить войну на Украине

https://crimea.ria.ru/20260605/putin-otvetil-na-pismo-zelenskogo-1156637851.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости сво, вооруженные силы россии, участники сво, пмэф