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Путин обратился к российским военным на СВО - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Путин обратился к российским военным на СВО
Путин обратился к российским военным на СВО - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Путин обратился к российским военным на СВО
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя опубликованное главой... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T18:43
2026-06-05T18:43
владимир путин (политик)
россия
новости сво
вооруженные силы россии
участники сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя опубликованное главой киевского режима открытое письмо в свой адрес, обратился к российским военнослужащим в зоне СВО словами "работайте, братья". Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил завершить конфликт, а для этого – встретиться лично в третьей стране. Также он заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".Глава государства заметил, что в данном случае "обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к российским бойцам на линии боевого соприкосновения".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Письмо Зеленского Путину с предложением о мире ­– чему верить Украина "заканчивается": что ждет Запад в случае затягивания конфликта Путин назвал единственный способ остановить войну на Украине
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владимир путин (политик), россия, новости сво, вооруженные силы россии, участники сво, пмэф
Путин обратился к российским военным на СВО

"Работайте, братья": Путин обратился к российским военнослужащим в зоне СВО

18:43 05.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя опубликованное главой киевского режима открытое письмо в свой адрес, обратился к российским военнослужащим в зоне СВО словами "работайте, братья".
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил завершить конфликт, а для этого – встретиться лично в третьей стране. Также он заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".
Глава государства заметил, что в данном случае "обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к российским бойцам на линии боевого соприкосновения".
"Обращаясь к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения, я хочу сказать. Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья", - сказал российский лидер.
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Путин ответил на письмо Зеленского
 
Владимир Путин (политик)РоссияНовости СВОВооруженные силы РоссииУчастники СВОПМЭФ
 
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