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Путин обозначил главную задачу для правительства в 2027 году
Путин обозначил главную задачу для правительства в 2027 году - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Путин обозначил главную задачу для правительства в 2027 году
Перед правительством РФ поставлена задача со следующего года вернуться к устойчивым темпам роста экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T17:15
2026-06-05T17:15
2026-06-05T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Перед правительством РФ поставлена задача со следующего года вернуться к устойчивым темпам роста экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Сделать это можно только при одном условии – увеличив капитальные вложения, запустив новый инвестиционный цикл, отметил Путин.Он напомнил, что за 2021-2024 годы прирост инвестиций в РФ составил почти 38%, а в прошлом году было снижение."Запуск нового инвестиционного цикла является ключевой задачей экономических властей, а рост инвестиций – важнейшим индикатором эффективности работы", - подчеркнул глава государства.Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции, которая в России уже существенно замедлилась и продолжает снижаться, указал президент.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 130 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реальные доходы россиян выросли на 28% Россия скоро погасит свой внешний долг – Силуанов Триллион инвестиций в Крым: какие отрасли послужат драйверами развития
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владимир путин (политик), россия, экономика, пмэф, инвестиции, новости
Путин обозначил главную задачу для правительства в 2027 году
Кабмину поставлена задача с 2027 года вернуться к устойчивому росту экономики – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Перед правительством РФ поставлена задача со следующего года вернуться к устойчивым темпам роста экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Да, сейчас экономическая динамика сдержанная. Здесь напомню о поставленной задаче перед правительством: уже со следующего года нужно вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики", - сказал российский лидер.
Сделать это можно только при одном условии – увеличив капитальные вложения, запустив новый инвестиционный цикл, отметил Путин.
Он напомнил, что за 2021-2024 годы прирост инвестиций в РФ составил почти 38%, а в прошлом году было снижение.
"Запуск нового инвестиционного цикла является ключевой задачей экономических властей, а рост инвестиций – важнейшим индикатором эффективности работы", - подчеркнул глава государства.
Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции, которая в России уже существенно замедлилась и продолжает снижаться, указал президент.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 130 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".
РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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