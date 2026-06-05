https://crimea.ria.ru/20260605/pravila-bezopasnosti-pri-atake-bpla--glavnye-sovety-eksperta-1156621768.html

Правила безопасности при атаке БПЛА – главные советы эксперта

Правила безопасности при атаке БПЛА – главные советы эксперта - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Правила безопасности при атаке БПЛА – главные советы эксперта

Ситуация в Крыму и других приграничных регионах России существенно поменялась с начала СВО в части угроз с неба из-за усиления атак беспилотников, и сегодня... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T12:29

2026-06-05T12:29

2026-06-05T12:29

совет эксперта

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

атаки всу

атаки всу на крым

беспилотник (бпла, дрон)

василий кашканов

мнения

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154413388_0:123:1179:786_1920x0_80_0_0_603b8874b017011d836a1c75a93a5a32.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Ситуация в Крыму и других приграничных регионах России существенно поменялась с начала СВО в части угроз с неба из-за усиления атак беспилотников, и сегодня универсальных советов нет, но есть базовые правила, которым нужно следовать, чтобы обезопасить себя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по безопасности, подполковник запаса Василий Кашканов.По словам специалиста, к сегодняшнему дню, когда ситуация усугубилась из-за систематических атак вражеских БПЛА на Крым и другие регионы России, во всех организациях и учреждениях "должны быть отработаны все схемы безопасности на транспорте и в помещении"."Сейчас персонал уже везде должен пройти обучение... Должны быть подготовленные люди, которые в случае той или иной чрезвычайной ситуации могут правильно и грамотно организовать эвакуацию и защиту", – указал Кашканов.Но главное: никому и нигде сегодня "нельзя уже легкомысленно относиться к вопросам безопасности, когда видны последствия террористических атак", добавил он."Каждый должен осознать опасность, которая существует... и у всех должно быть хотя бы общее представление о том, как действовать. К сожалению, терроризм распространился уже и на пассажирские поезда, и на автобусы... Поэтому, перемещаетесь вы в транспорте или находитесь на каком-то мероприятии, необходимо, чтобы все заранее были ознакомлены с требованиями безопасности, с планами эвакуации. Чтобы не было сомнений в том, что они существуют и как надо действовать", – сказал Кашканов.Универсальных советов для всех возможных ситуаций сегодня нет, так как обстановка с начала СВО сильно поменялась: "расширилась география ударов, их направление и способы". Однако есть базовые правила, на которые важно ориентироваться, добавил он."Если вы находитесь там, где реально возникла угроза, а вы движетесь, и вы визуально наблюдаете, что он (беспилотник – ред.) уже идет на автомобиль, с автомобилем надо прощаться, найти укрытие и в этом укрытии переждать (атаку)", – сказал Кашканов.По его словам, главное требование, которое повторяют сегодня и военные, сводится к тому, что без острой необходимости не нужно ездить в опасные районы, которые подвергаются постоянным атакам, и рисковать.Где бы вы ни были, в момент действия сигнала тревоги следует вести себя адекватно ситуации, а если понимаете, что у вас началась паника, надо постараться этот процесс остановить."Страх – это абсолютно нормальная реакция... Есть простые приемы (чтобы успокоиться –ред.), такие как жесткое прокручивание кистей, или можно похлопать себя по щекам, просто помассировать лицо, потеребить мочки ушей. Это приводит в чувство, проверенные вещи. И дальше нужно ориентироваться в ситуации и понимать, что делать. Включать визуальный и слуховой контроль: что происходит, с какой стороны возможен (прилет), есть ли в этот момент какое-то предупреждение", - советует эксперт.По мнению Кашканова, то, что в Крыму о беспилотной опасности стали оповещать в канале республиканского главка МЧС России с помощью СМС-сообщений – правильно и очень важно, но этого недостаточно, считает он.В таком случае, по словам Кашканова, у людей будет больше возможностей поступить правильно, соразмерно опасности в конкретной ситуации.Ранее о том, как распознать приближение беспилотника, как укрываться и что ни в коем случае нельзя делать при беспилотной опасности рассказал участник спецоперации, депутат Госсовета Крыма, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО РК Виктор Аносов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сначала беспилотники: что и когда получит Киев по новому кредиту от ЕС Сколько страны НАТО потратили на оружие для Украины Зеленский начал новую войну Киев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо Путину

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), василий кашканов, мнения