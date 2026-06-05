https://crimea.ria.ru/20260605/pravila-bezopasnosti-pri-atake-bpla--glavnye-sovety-eksperta-1156621768.html
Правила безопасности при атаке БПЛА – главные советы эксперта
Правила безопасности при атаке БПЛА – главные советы эксперта - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Правила безопасности при атаке БПЛА – главные советы эксперта
Ситуация в Крыму и других приграничных регионах России существенно поменялась с начала СВО в части угроз с неба из-за усиления атак беспилотников, и сегодня... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T12:29
2026-06-05T12:29
2026-06-05T12:29
совет эксперта
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
атаки всу
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
василий кашканов
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Ситуация в Крыму и других приграничных регионах России существенно поменялась с начала СВО в части угроз с неба из-за усиления атак беспилотников, и сегодня универсальных советов нет, но есть базовые правила, которым нужно следовать, чтобы обезопасить себя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по безопасности, подполковник запаса Василий Кашканов.По словам специалиста, к сегодняшнему дню, когда ситуация усугубилась из-за систематических атак вражеских БПЛА на Крым и другие регионы России, во всех организациях и учреждениях "должны быть отработаны все схемы безопасности на транспорте и в помещении"."Сейчас персонал уже везде должен пройти обучение... Должны быть подготовленные люди, которые в случае той или иной чрезвычайной ситуации могут правильно и грамотно организовать эвакуацию и защиту", – указал Кашканов.Но главное: никому и нигде сегодня "нельзя уже легкомысленно относиться к вопросам безопасности, когда видны последствия террористических атак", добавил он."Каждый должен осознать опасность, которая существует... и у всех должно быть хотя бы общее представление о том, как действовать. К сожалению, терроризм распространился уже и на пассажирские поезда, и на автобусы... Поэтому, перемещаетесь вы в транспорте или находитесь на каком-то мероприятии, необходимо, чтобы все заранее были ознакомлены с требованиями безопасности, с планами эвакуации. Чтобы не было сомнений в том, что они существуют и как надо действовать", – сказал Кашканов.Универсальных советов для всех возможных ситуаций сегодня нет, так как обстановка с начала СВО сильно поменялась: "расширилась география ударов, их направление и способы". Однако есть базовые правила, на которые важно ориентироваться, добавил он."Если вы находитесь там, где реально возникла угроза, а вы движетесь, и вы визуально наблюдаете, что он (беспилотник – ред.) уже идет на автомобиль, с автомобилем надо прощаться, найти укрытие и в этом укрытии переждать (атаку)", – сказал Кашканов.По его словам, главное требование, которое повторяют сегодня и военные, сводится к тому, что без острой необходимости не нужно ездить в опасные районы, которые подвергаются постоянным атакам, и рисковать.Где бы вы ни были, в момент действия сигнала тревоги следует вести себя адекватно ситуации, а если понимаете, что у вас началась паника, надо постараться этот процесс остановить."Страх – это абсолютно нормальная реакция... Есть простые приемы (чтобы успокоиться –ред.), такие как жесткое прокручивание кистей, или можно похлопать себя по щекам, просто помассировать лицо, потеребить мочки ушей. Это приводит в чувство, проверенные вещи. И дальше нужно ориентироваться в ситуации и понимать, что делать. Включать визуальный и слуховой контроль: что происходит, с какой стороны возможен (прилет), есть ли в этот момент какое-то предупреждение", - советует эксперт.По мнению Кашканова, то, что в Крыму о беспилотной опасности стали оповещать в канале республиканского главка МЧС России с помощью СМС-сообщений – правильно и очень важно, но этого недостаточно, считает он.В таком случае, по словам Кашканова, у людей будет больше возможностей поступить правильно, соразмерно опасности в конкретной ситуации.Ранее о том, как распознать приближение беспилотника, как укрываться и что ни в коем случае нельзя делать при беспилотной опасности рассказал участник спецоперации, депутат Госсовета Крыма, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО РК Виктор Аносов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сначала беспилотники: что и когда получит Киев по новому кредиту от ЕС Сколько страны НАТО потратили на оружие для Украины Зеленский начал новую войну Киев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо Путину
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совет эксперта, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), василий кашканов, мнения
Правила безопасности при атаке БПЛА – главные советы эксперта
В новых условиях атак БПЛА каждый должен осознавать опасность – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым.
Ситуация в Крыму и других приграничных регионах России существенно поменялась с начала СВО в части угроз с неба из-за усиления атак беспилотников, и сегодня универсальных советов нет, но есть базовые правила, которым нужно следовать, чтобы обезопасить себя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал эксперт по безопасности, подполковник запаса Василий Кашканов.
По словам специалиста, к сегодняшнему дню, когда ситуация усугубилась из-за систематических атак вражеских БПЛА на Крым и другие регионы России, во всех организациях и учреждениях "должны быть отработаны все схемы безопасности на транспорте и в помещении".
"Сейчас персонал уже везде должен пройти обучение... Должны быть подготовленные люди, которые в случае той или иной чрезвычайной ситуации могут правильно и грамотно организовать эвакуацию и защиту", – указал Кашканов.
Но главное: никому и нигде сегодня "нельзя уже легкомысленно относиться к вопросам безопасности, когда видны последствия террористических атак", добавил он.
"Каждый должен осознать опасность, которая существует... и у всех должно быть хотя бы общее представление о том, как действовать. К сожалению, терроризм распространился уже и на пассажирские поезда, и на автобусы... Поэтому, перемещаетесь вы в транспорте или находитесь на каком-то мероприятии, необходимо, чтобы все заранее были ознакомлены с требованиями безопасности, с планами эвакуации. Чтобы не было сомнений в том, что они существуют и как надо действовать", – сказал Кашканов.
Универсальных советов для всех возможных ситуаций сегодня нет, так как обстановка с начала СВО сильно поменялась: "расширилась география ударов, их направление и способы". Однако есть базовые правила, на которые важно ориентироваться, добавил он.
Среди таких: не находиться на открытом пространстве во время тревоги, не укрываться рядом со стеклянными объектами и у окон, не прятаться вблизи конструкций здания, которые не являются несущими. Если вы в машине – покиньте ее, "когда визуально наблюдаете угрозу", отбежав на максимально возможное безопасное расстояние, добавил он.
"Если вы находитесь там, где реально возникла угроза, а вы движетесь, и вы визуально наблюдаете, что он (беспилотник – ред.) уже идет на автомобиль, с автомобилем надо прощаться, найти укрытие и в этом укрытии переждать (атаку)", – сказал Кашканов.
По его словам, главное требование, которое повторяют сегодня и военные, сводится к тому, что без острой необходимости не нужно ездить в опасные районы, которые подвергаются постоянным атакам, и рисковать.
Где бы вы ни были, в момент действия сигнала тревоги следует вести себя адекватно ситуации, а если понимаете, что у вас началась паника, надо постараться этот процесс остановить.
"Страх – это абсолютно нормальная реакция... Есть простые приемы (чтобы успокоиться –ред.), такие как жесткое прокручивание кистей, или можно похлопать себя по щекам, просто помассировать лицо, потеребить мочки ушей. Это приводит в чувство, проверенные вещи. И дальше нужно ориентироваться в ситуации и понимать, что делать. Включать визуальный и слуховой контроль: что происходит, с какой стороны возможен (прилет), есть ли в этот момент какое-то предупреждение", - советует эксперт.
По мнению Кашканова, то, что в Крыму о беспилотной опасности стали оповещать в канале республиканского главка МЧС России с помощью СМС-сообщений – правильно и очень важно, но этого недостаточно, считает он.
"Отлично, что идут эсэмески. Но дело в том, что телефон не всегда рядом, да и СМС идет по всему Крыму, и что делать человеку в конкретном месте – бежать ли в убежище, как к этому относиться правильно?.. Поэтому было бы неплохо, чтобы в места, где хотя бы предположительно ожидается удар, не только СМС приходили, а звучали сирены. Как это и было раньше и как отрабатывается во время учений по гражданской обороне", – сказал эксперт по безопасности.
В таком случае, по словам Кашканова, у людей будет больше возможностей поступить правильно, соразмерно опасности в конкретной ситуации.
Ранее о том, как распознать приближение беспилотника, как укрываться и что ни в коем случае нельзя делать при беспилотной опасности рассказал
участник спецоперации, депутат Госсовета Крыма, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО РК Виктор Аносов.
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