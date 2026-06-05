https://crimea.ria.ru/20260605/polnostyu-reshit-vopros-s-toplivom-v-krymu-poka-nelzya--aksenov-1156635412.html
Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов
Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов
В настоящее время полностью закрыть вопрос с нехваткой топлива в Крыму нет возможности. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T17:19
2026-06-05T17:19
2026-06-05T17:19
крым
сергей аксенов
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
новости крыма
азс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870747_0:87:1618:997_1920x0_80_0_0_1fedaca23c433402a20d36bf8e1bd213.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В настоящее время полностью закрыть вопрос с нехваткой топлива в Крыму нет возможности. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.Аксенов подчеркнул, что проблемные вопросы решаются оперативно, в режиме ручного управления, власти рассматривают все без исключения заявки жителей.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 литров. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет.По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: кто может купить и что делать остальнымСевастопольцев попросили не гоняться за бензовозамиИзбавиться от очередей за бензином: в Севастополе прорабатывают механизм
https://crimea.ria.ru/20260604/defitsit-benzina-v-krymu-chto-s-obschestvennym-transportom-v-simferopole-1156589436.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870747_178:0:1618:1080_1920x0_80_0_0_61503058b7a0a8c227ddb38ce9d26261.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости крыма, азс
Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов
Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов