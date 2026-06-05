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Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов
Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов
В настоящее время полностью закрыть вопрос с нехваткой топлива в Крыму нет возможности. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T17:19
2026-06-05T17:19
крым
сергей аксенов
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В настоящее время полностью закрыть вопрос с нехваткой топлива в Крыму нет возможности. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.Аксенов подчеркнул, что проблемные вопросы решаются оперативно, в режиме ручного управления, власти рассматривают все без исключения заявки жителей.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 литров. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет.По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: кто может купить и что делать остальнымСевастопольцев попросили не гоняться за бензовозамиИзбавиться от очередей за бензином: в Севастополе прорабатывают механизм
https://crimea.ria.ru/20260604/defitsit-benzina-v-krymu-chto-s-obschestvennym-transportom-v-simferopole-1156589436.html
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96
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Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов

Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов

17:19 05.06.2026
 
© РИА Новости КрымПистолеты на заправке
Пистолеты на заправке - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В настоящее время полностью закрыть вопрос с нехваткой топлива в Крыму нет возможности. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

"На данный момент в полном объеме удовлетворить потребность в топливе не представляется возможным", - сообщил он.

Аксенов подчеркнул, что проблемные вопросы решаются оперативно, в режиме ручного управления, власти рассматривают все без исключения заявки жителей.
"В течение предстоящих выходных дней продолжим работу по разрешению сложившейся ситуации и проинформируем жителей и гостей республики", - пообещал глава Крыма.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 литров. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет.
По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.
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