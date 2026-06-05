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Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов

Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов

В настоящее время полностью закрыть вопрос с нехваткой топлива в Крыму нет возможности. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T17:19

2026-06-05T17:19

2026-06-05T17:19

крым

сергей аксенов

бензин

топливо

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

новости крыма

азс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В настоящее время полностью закрыть вопрос с нехваткой топлива в Крыму нет возможности. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.Аксенов подчеркнул, что проблемные вопросы решаются оперативно, в режиме ручного управления, власти рассматривают все без исключения заявки жителей.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 литров. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет.По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: кто может купить и что делать остальнымСевастопольцев попросили не гоняться за бензовозамиИзбавиться от очередей за бензином: в Севастополе прорабатывают механизм

https://crimea.ria.ru/20260604/defitsit-benzina-v-krymu-chto-s-obschestvennym-transportom-v-simferopole-1156589436.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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