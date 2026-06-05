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Погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Погода в Крыму на пятницу
Погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Погода в Крыму на пятницу
В пятницу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T00:01
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погода в крыму
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севастополь
ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +26…28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24...26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...17, днем потеплеет до +25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму на пятницу

Погода в Крыму на пятницу

00:01 05.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, в горах +8…10; днем +24…29, в горах +17…22, - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +26…28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24...26.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...17, днем потеплеет до +25.
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Погода в КрымуПогодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 5 июня
23:11Путин и Мирзиеев дали старт строительству АЭС в Узбекистане
22:55Налет ВСУ на Симферополь и открытое письмо Зеленского Путину – главное
22:50Путь самоуничтожения: в Крыму оценили снос памятника Булгакову в Киеве
22:39Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные
22:30Путин назвал единственный способ остановить войну на Украине
22:16Какие значимые законы приняла Госдума в мае
21:58Киев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо Путину
21:44Реальные доходы россиян выросли на 28%
21:36"Ставки очень высоки": ВСУ с поля боя переходят на теракты
21:22Хоть завтра: Россия готова поставлять газ по "Северному потоку"
21:21Севастопольские садоводы получат 5,6 миллиона рублей
20:53Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:51Киев не готов к миру – Путин
20:48В школах и детских садах Севастополя нашли опасные продукты
20:34Путин озвучил колоссальные потери ВСУ
20:32Путин рассказал об ударе "Орешником" по Украине
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20:03Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана - Путин
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