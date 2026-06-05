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Погода в Крыму на пятницу
Погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Погода в Крыму на пятницу
В пятницу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T00:01
2026-06-05T00:01
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погода в крыму
погода
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +26…28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24...26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...17, днем потеплеет до +25.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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алушта
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погода в крыму, погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму на пятницу
Погода в Крыму на пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, в горах +8…10; днем +24…29, в горах +17…22, - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +26…28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24...26.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...17, днем потеплеет до +25.
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