https://crimea.ria.ru/20260605/poezdka-uitkoffa-i-kushnera-v-rossiyu-gotovitsya--ushakov-1156643005.html

Поездка Уиткоффа и Кушнера в Россию готовится – Ушаков

Поездка Уиткоффа и Кушнера в Россию готовится – Ушаков - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Поездка Уиткоффа и Кушнера в Россию готовится – Ушаков

Поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию готовится, но сроки визита еще неизвестны. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T22:14

2026-06-05T22:14

2026-06-05T22:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию готовится, но сроки визита еще неизвестны. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ушаков добавил, что не анонсирует свои контакты с Уиткоффом и Кушнером, но они есть.При этом помощник российского лидера констатировал, что США заняты больше иранским кризисом, и украинские дела для них отходят на второй план."Отмежевываясь в какой-то степени от этого большого для нас и меньшего для них вопроса, они (Штаты – ред.) показывают, что, в принципе, на какой стороне были с самого начала конфликта с некоторыми я бы сказал нюансами", - добавил Ушаков.Президент России Владимир Путин накануне заявил, что Украина хочет приостановки продвижения российских войск, но лучше остановить войну в целом, согласившись на компромиссы, которые были достигнуты в Анкоридже.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не является беспристрастным наблюдателем в переговорах по урегулированию украинского конфликта и явно занимает сторону Киева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВОЦели Европы и США в отношении России совпадают – политологСВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликта

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юрий ушаков, стивен уиткофф, джаред кушнер, сша, россия, украина, политика, внешняя политика, новости