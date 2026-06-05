https://crimea.ria.ru/20260605/poezd-iz-peterburga-v-evpatoriyu-na-6-iyunya-otmenili-1156640570.html

Поезд из Петербурга в Евпаторию на 6 июня отменили

Поезд из Петербурга в Евпаторию на 6 июня отменили - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Поезд из Петербурга в Евпаторию на 6 июня отменили

Пассажирский поезд №180 Санкт-Петербург – Евпатория 6 июня не отправится в рейс из северной столицы. Об этом предупредил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T20:18

2026-06-05T20:18

2026-06-05T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд №180 Санкт-Петербург – Евпатория 6 июня не отправится в рейс из северной столицы. Об этом предупредил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Из-за этого также на 6 июня отменяется отправка беспересадочной группы вагонов (поезд №410) Псков – Чудово – Евпатория..Ранее сообщалось, что поезд №092 Севастополь – Москва, который отправляется из города-героя вечером в четверг, 4 июня, меняет график движения. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности. Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправился со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь были направлены в крымскую столицу автобусом.После обеда перевозчик сообщал, что ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками.Также сообщалось, что станция Джанкой становится технической, теперь поезда следует новым маршрутом. По данным на 15:00 пятницы в пути следования задерживались шесть поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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