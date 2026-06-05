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Поезд из Петербурга в Евпаторию на 6 июня отменили - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Поезд из Петербурга в Евпаторию на 6 июня отменили
Поезд из Петербурга в Евпаторию на 6 июня отменили - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Поезд из Петербурга в Евпаторию на 6 июня отменили
Пассажирский поезд №180 Санкт-Петербург – Евпатория 6 июня не отправится в рейс из северной столицы. Об этом предупредил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T20:18
2026-06-05T20:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд №180 Санкт-Петербург – Евпатория 6 июня не отправится в рейс из северной столицы. Об этом предупредил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Из-за этого также на 6 июня отменяется отправка беспересадочной группы вагонов (поезд №410) Псков – Чудово – Евпатория..Ранее сообщалось, что поезд №092 Севастополь – Москва, который отправляется из города-героя вечером в четверг, 4 июня, меняет график движения. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности. Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправился со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь были направлены в крымскую столицу автобусом.После обеда перевозчик сообщал, что ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками.Также сообщалось, что станция Джанкой становится технической, теперь поезда следует новым маршрутом. По данным на 15:00 пятницы в пути следования задерживались шесть поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Поезд из Петербурга в Евпаторию на 6 июня отменили

Рейс поезда в Евпаторию из Петербурга отменен на 6 июня – перевозчик

20:18 05.06.2026 (обновлено: 20:21 05.06.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд №180 Санкт-Петербург – Евпатория 6 июня не отправится в рейс из северной столицы. Об этом предупредил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд №180, который должен был отправиться из Санкт-Петербурга в субботу, 6 июня, отменяется, поскольку в Санкт-Петербург состав не прибыл. Это связано с отменой рейса из Евпатории 4 июня из-за беспилотной опасности в Крыму", - говорится в сообщении
Из-за этого также на 6 июня отменяется отправка беспересадочной группы вагонов (поезд №410) Псков – Чудово – Евпатория.
"Пассажирам, купившим билет на этот поезд в Крым, будет предоставлена возможность доехать до полуострова другими поездами. Также пассажиры, купившие билеты на поезд №180 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 6 июня, могут вернуть проездные документы без взимания сборов", - добавили в "Гранд Сервис Экспресс".
.Ранее сообщалось, что поезд №092 Севастополь – Москва, который отправляется из города-героя вечером в четверг, 4 июня, меняет график движения. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности. Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправился со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь были направлены в крымскую столицу автобусом.
После обеда перевозчик сообщал, что ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками.
Также сообщалось, что станция Джанкой становится технической, теперь поезда следует новым маршрутом. По данным на 15:00 пятницы в пути следования задерживались шесть поездов.
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