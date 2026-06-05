https://crimea.ria.ru/20260605/pismo-zelenskogo-putinu-s-predlozheniem-o-mire--chemu-verit-1156632785.html

Письмо Зеленского Путину с предложением о мире ­– чему верить

Письмо Зеленского Путину с предложением о мире ­– чему верить - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Письмо Зеленского Путину с предложением о мире ­– чему верить

Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз превратил "письмо" лидеру России Владимиру Путину в свою пиар-акцию. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T16:32

2026-06-05T16:32

2026-06-05T16:32

вадим колесниченко

мнения

владимир зеленский

владимир путин (политик)

россия

украина

политика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146619495_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b77ccd46e4f08dc09b5b63d1e562972e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз превратил "письмо" лидеру России Владимиру Путину в свою пиар-акцию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил завершить конфликт, а для этого – встретиться лично в третьей стране. Также он заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".Колесниченко обратил внимание на то, что появилось это письмо после того, как Владимир Путин на одном из мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума сказал, что, несмотря на удары ВСУ, скоординированные со специалистами из Европы и США, армия России наступает и продолжит это делать в условиях нехватки у Киева людей и вооружения вплоть до обрушения политической и военной инфраструктуры Украины."Вот чтобы этого не допустить и появилось письмо Зеленского, который в очередной раз в своей хамской манере требует обмена пленных "всех на всех". А я напомню, что это 1:10 разница. При этом Украина торгует местами на обмен, они получают взятки за включение в список с украинской стороны, кого хотели бы вернуть", – сказал Колесниченко."А все остальное – дым над водой, который будет использован исключительно для восстановления разрушенной украинской логистики, продолжения ротаций военнослужащих и дальнейшего захвата людей, которых, как Путин сказал, ловят на улицах как бездомных собак и бросают в топку войны", – добавил он.По мнению Колесниченко, это "письмо" Зеленского Путину – очередной пиар себя.Он отметил при этом, что президент России, отвечая на вопрос иностранного журналиста касательно полномочий Зеленского, сказал, что любой разумный руководитель хотел бы подписывать документы с легитимным представителем той или иной стороны, тогда как как Зеленский уже более чем два года незаконно исполняет обязанности руководителя Украины, что противоречит конституции Украины и решениям конституционных судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим колесниченко, мнения, владимир зеленский, владимир путин (политик), россия, украина, политика