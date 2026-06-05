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Письмо Зеленского Путину с предложением о мире – чему верить
Письмо Зеленского Путину с предложением о мире – чему верить - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Письмо Зеленского Путину с предложением о мире – чему верить
Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз превратил "письмо" лидеру России Владимиру Путину в свою пиар-акцию. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T16:32
2026-06-05T16:32
2026-06-05T16:32
вадим колесниченко
мнения
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз превратил "письмо" лидеру России Владимиру Путину в свою пиар-акцию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил завершить конфликт, а для этого – встретиться лично в третьей стране. Также он заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".Колесниченко обратил внимание на то, что появилось это письмо после того, как Владимир Путин на одном из мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума сказал, что, несмотря на удары ВСУ, скоординированные со специалистами из Европы и США, армия России наступает и продолжит это делать в условиях нехватки у Киева людей и вооружения вплоть до обрушения политической и военной инфраструктуры Украины."Вот чтобы этого не допустить и появилось письмо Зеленского, который в очередной раз в своей хамской манере требует обмена пленных "всех на всех". А я напомню, что это 1:10 разница. При этом Украина торгует местами на обмен, они получают взятки за включение в список с украинской стороны, кого хотели бы вернуть", – сказал Колесниченко."А все остальное – дым над водой, который будет использован исключительно для восстановления разрушенной украинской логистики, продолжения ротаций военнослужащих и дальнейшего захвата людей, которых, как Путин сказал, ловят на улицах как бездомных собак и бросают в топку войны", – добавил он.По мнению Колесниченко, это "письмо" Зеленского Путину – очередной пиар себя.Он отметил при этом, что президент России, отвечая на вопрос иностранного журналиста касательно полномочий Зеленского, сказал, что любой разумный руководитель хотел бы подписывать документы с легитимным представителем той или иной стороны, тогда как как Зеленский уже более чем два года незаконно исполняет обязанности руководителя Украины, что противоречит конституции Украины и решениям конституционных судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине
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вадим колесниченко, мнения, владимир зеленский, владимир путин (политик), россия, украина, политика
Письмо Зеленского Путину с предложением о мире – чему верить
Письмо Зеленского Путину с предложением о мире является очередным пиар-ходом – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз превратил "письмо" лидеру России Владимиру Путину в свою пиар-акцию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил завершить конфликт, а для этого – встретиться лично в третьей стране. Также он заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".
Колесниченко обратил внимание на то, что появилось это письмо после того, как Владимир Путин на одном из мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума сказал, что, несмотря на удары ВСУ, скоординированные со специалистами из Европы и США, армия России наступает и продолжит это делать в условиях нехватки у Киева людей и вооружения вплоть до обрушения политической и военной инфраструктуры Украины.
"Вот чтобы этого не допустить и появилось письмо Зеленского, который в очередной раз в своей хамской манере требует обмена пленных "всех на всех". А я напомню, что это 1:10 разница. При этом Украина торгует местами на обмен, они получают взятки за включение в список с украинской стороны, кого хотели бы вернуть", – сказал Колесниченко.
Важный момент и в том, что Зеленский снова требует перемирия на период проведения переговоров, что никак не соответствует многократно сказанному нашими представителями: нам не нужно перемирие – нам нужен долгосрочный мир, который гарантировал бы безопасность населения, добавил политолог.
"А все остальное – дым над водой, который будет использован исключительно для восстановления разрушенной украинской логистики, продолжения ротаций военнослужащих и дальнейшего захвата людей, которых, как Путин сказал, ловят на улицах как бездомных собак и бросают в топку войны", – добавил он.
По мнению Колесниченко, это "письмо" Зеленского Путину – очередной пиар себя.
"Это очередной пиар-ход, на который, кстати, уже и в Европе откликнулись с недоумением: как это так, Зеленский самостоятельный себе шаги какие-то позволяет. Но у Зеленского безвыходное положение: ему мир не нужен, а нужно только, чтобы ему отказали, а он показал, какой высокий "миротворец", – считает Колесниченко.
Он отметил при этом, что президент России, отвечая на вопрос иностранного журналиста касательно полномочий Зеленского, сказал, что любой разумный руководитель хотел бы подписывать документы с легитимным представителем той или иной стороны, тогда как как Зеленский уже более чем два года незаконно исполняет обязанности руководителя Украины, что противоречит конституции Украины и решениям конституционных судов.
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