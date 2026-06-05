Рейтинг@Mail.ru
Письмо Зеленского Путину с предложением о мире ­– чему верить - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260605/pismo-zelenskogo-putinu-s-predlozheniem-o-mire--chemu-verit-1156632785.html
Письмо Зеленского Путину с предложением о мире ­– чему верить
Письмо Зеленского Путину с предложением о мире ­– чему верить - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Письмо Зеленского Путину с предложением о мире ­– чему верить
Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз превратил "письмо" лидеру России Владимиру Путину в свою пиар-акцию. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T16:32
2026-06-05T16:32
вадим колесниченко
мнения
владимир зеленский
владимир путин (политик)
россия
украина
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146619495_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b77ccd46e4f08dc09b5b63d1e562972e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз превратил "письмо" лидеру России Владимиру Путину в свою пиар-акцию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил завершить конфликт, а для этого – встретиться лично в третьей стране. Также он заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".Колесниченко обратил внимание на то, что появилось это письмо после того, как Владимир Путин на одном из мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума сказал, что, несмотря на удары ВСУ, скоординированные со специалистами из Европы и США, армия России наступает и продолжит это делать в условиях нехватки у Киева людей и вооружения вплоть до обрушения политической и военной инфраструктуры Украины."Вот чтобы этого не допустить и появилось письмо Зеленского, который в очередной раз в своей хамской манере требует обмена пленных "всех на всех". А я напомню, что это 1:10 разница. При этом Украина торгует местами на обмен, они получают взятки за включение в список с украинской стороны, кого хотели бы вернуть", – сказал Колесниченко."А все остальное – дым над водой, который будет использован исключительно для восстановления разрушенной украинской логистики, продолжения ротаций военнослужащих и дальнейшего захвата людей, которых, как Путин сказал, ловят на улицах как бездомных собак и бросают в топку войны", – добавил он.По мнению Колесниченко, это "письмо" Зеленского Путину – очередной пиар себя.Он отметил при этом, что президент России, отвечая на вопрос иностранного журналиста касательно полномочий Зеленского, сказал, что любой разумный руководитель хотел бы подписывать документы с легитимным представителем той или иной стороны, тогда как как Зеленский уже более чем два года незаконно исполняет обязанности руководителя Украины, что противоречит конституции Украины и решениям конституционных судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146619495_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f4ea86b2fdae11d381443009b8133d4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим колесниченко, мнения, владимир зеленский, владимир путин (политик), россия, украина, политика
Письмо Зеленского Путину с предложением о мире ­– чему верить

Письмо Зеленского Путину с предложением о мире является очередным пиар-ходом – политолог

16:32 05.06.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз превратил "письмо" лидеру России Владимиру Путину в свою пиар-акцию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил завершить конфликт, а для этого – встретиться лично в третьей стране. Также он заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".
Колесниченко обратил внимание на то, что появилось это письмо после того, как Владимир Путин на одном из мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума сказал, что, несмотря на удары ВСУ, скоординированные со специалистами из Европы и США, армия России наступает и продолжит это делать в условиях нехватки у Киева людей и вооружения вплоть до обрушения политической и военной инфраструктуры Украины.
"Вот чтобы этого не допустить и появилось письмо Зеленского, который в очередной раз в своей хамской манере требует обмена пленных "всех на всех". А я напомню, что это 1:10 разница. При этом Украина торгует местами на обмен, они получают взятки за включение в список с украинской стороны, кого хотели бы вернуть", – сказал Колесниченко.
Важный момент и в том, что Зеленский снова требует перемирия на период проведения переговоров, что никак не соответствует многократно сказанному нашими представителями: нам не нужно перемирие – нам нужен долгосрочный мир, который гарантировал бы безопасность населения, добавил политолог.
"А все остальное – дым над водой, который будет использован исключительно для восстановления разрушенной украинской логистики, продолжения ротаций военнослужащих и дальнейшего захвата людей, которых, как Путин сказал, ловят на улицах как бездомных собак и бросают в топку войны", – добавил он.
По мнению Колесниченко, это "письмо" Зеленского Путину – очередной пиар себя.
"Это очередной пиар-ход, на который, кстати, уже и в Европе откликнулись с недоумением: как это так, Зеленский самостоятельный себе шаги какие-то позволяет. Но у Зеленского безвыходное положение: ему мир не нужен, а нужно только, чтобы ему отказали, а он показал, какой высокий "миротворец", – считает Колесниченко.
Он отметил при этом, что президент России, отвечая на вопрос иностранного журналиста касательно полномочий Зеленского, сказал, что любой разумный руководитель хотел бы подписывать документы с легитимным представителем той или иной стороны, тогда как как Зеленский уже более чем два года незаконно исполняет обязанности руководителя Украины, что противоречит конституции Украины и решениям конституционных судов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше
Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов
Российские войска нанесли семь ударов возмездия по Украине
 
Вадим КолесниченкоМненияВладимир ЗеленскийВладимир Путин (политик)РоссияУкраинаПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензином
16:54В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов
16:48Элиты Европы провоцируют хаос в мире – Путин
16:32Письмо Зеленского Путину с предложением о мире ­– чему верить
16:24В Крыму педофил получил 25 лет за насилие над малолетней дочерью
16:15Новая атака ВСУ на Севастополь - военные сбили 9 БПЛА
16:05В Крыму объявили ракетную опасность
16:00Отбой тревоги объявлен в Севастополе
15:50Украина "заканчивается": что ждет Запад в случае затягивания конфликта
15:396 поездов "Таврия" задерживаются из Крыма
15:26ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС – ранены пятеро военных
15:24Крымский мост сейчас - сколько часов ждать проезда
15:17Утопил сухогруз: на Кубани капитан ответит за гибель моряка и ущерб морю
15:05В Крыму бойцы СВО получили 400 тысяч бесплатных нотариальных услуг за год
14:58135 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
14:52Воздушная тревога в Севастополе объявлена в пятый раз за сутки
14:52Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на суда в Азовском море
14:45В Россию вернули три семьи с Украины – омбудсмен
14:29Атака на иностранные суда в Азовском море: в МИД РФ сделали заявление
14:18"Заветное" членство: возьмут ли Украину в ЕС и что будет дальше
Лента новостейМолния