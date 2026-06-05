https://crimea.ria.ru/20260605/oni-tozhe-lyudi-sotsialnaya-stolovaya-rabotaet-v-simferopole-12-let-1156605710.html

Они тоже люди: социальная столовая работает в Симферополе 12 лет

Они тоже люди: социальная столовая работает в Симферополе 12 лет - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Они тоже люди: социальная столовая работает в Симферополе 12 лет

Борщ, бутерброды с колбасой, чай и с собой – литр молока и большая сдобная булка. Это меню на сегодня социальной столовой, которая вот уже много лет работает в... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T20:31

2026-06-05T20:31

2026-06-05T20:31

симферополь

православие

рпц (русская православная церковь)

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Борщ, бутерброды с колбасой, чай и с собой – литр молока и большая сдобная булка. Это меню на сегодня социальной столовой, которая вот уже много лет работает в Симферополе. В ней разные организации шесть раз в неделю в разные дни кормят людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас – три некоммерческих и три церкви, две из них протестантские. Четверг отдан Русской православной церкви.На кого не распространяется постПрофессиональный повар Надежда Дадиже уже полтора года работает поваром при храме священномученика Вениамина Петроградского на Москольце. Готовит обеды для прихожан и всех служителей. А в четверг перемещается в социальную столовую в районе рынка "Привоз". Заготовки для обеда в социальной столовой делает рано утром еще при храме, а затем приносит в столовую и здесь завершает начатое. 30 литров борща кипят на плите.В помощь ей еще два волонтера – Светлана Ушакова, ответственная в храме за социальное служение, и свечница Ольга. Обе они раскладывают по тарелкам блюда, режут лук ("Это обязательно, это же витамины!"), разливают чай, помогают настоятелю храма раздать пайки. Пользуются только одноразовой посудой – для гигиены. В конце тщательно убирают за собой всю кухню, ведь завтра придет другая организация, чтобы снова покормить тех, кому это нужно."Каждый раз у нас разное меню, но борщ бывает часто: наши подопечные просят его, он сытный", - рассказывает Светлана.Для готовки продукты закупают, но используют и то, что пожертвовали люди: даже принесенный какой-нибудь прихожанкой в храм батон или килограмм гречки идет в дело. Если сегодня в меню борщ, то в следующий четверг будет каша с консервами. Меню даже в пост – с мясом или рыбой."Пост для таких людей не распространяется. Ведь возможно, у них это будет единственный раз в неделю, когда они поедят мясо", - объясняет Светлана.Оттолкнуться от днаПока женщины готовят, в дверь столовой заглядывают "подопечные" - разных возрастов, одетые по-разному. Некоторые так, что, встретив такого человека на улице, никогда не подумаешь, что он ходит обедать бесплатно, а у некоторых их нелегкая жизнь глубоко отпечаталась на лицах и въелась запахом. Поведение их тоже бывает далеко не джентельменское.Спрашиваю у Светланы, не раздражает ли ее людская неблагодарность?"Это было бы лукавством, если бы мы сказали "нет". Но мне просто стыдно не равняться на нашего батюшка отца Сергия. Он всех всегда принимает с любовью. Кто бы к нему ни обратился, а это огромное количество людей, ко всем он находит подход. Как мы можем себе позволить вести себя по-другому?" – отвечает она.Светлана, Ольга и Надежда регулярно готовят обеды всего с февраля 2026 года. Помещение же вот уже более 12 лет арендует общественная организация Юлии Кирейшиной и ее супруга. До 2013 года они четыре года кормили людей прямо на лестнице на улице Субхи, под открытым небом, потом помогли городские власти.- Так много лет вы все это тянете, почему?- Я и сама была такой, и муж мой был. Потом справились с ситуацией, стали на ноги и начали помогать другим.Не так давно Юлия приняла православие. Стимулом стал отец Сергий."Он людей любит. Меня это очень подкупило. Ну, потихоньку начала ходить в храм, а ноги - выстаивать службы. Так и получается, что все время пока думаю не о Боге, а о ногах своих", - с ироничной улыбкой говорит она.За эти годы через столовую четы Кирейшиных прошли тысячи людей. Юлия замечает, что с ней многие здороваются на улице, а она даже не узнает их:А Светлана добавляет, что ситуации бывают самые непредсказуемые. Часто сюда заходят хорошо одетые симферопольцы, которым нужна лишь временная помощь."Однажды после обеда я на остановке встретилась с одной женщиной, и она довольно-таки прилично одета была, интеллигентного вида. И я поняла, что у нее дома очень сложные взаимоотношения с дочерью. Ей легче сюда прийти поесть, чем дома", - говорит она.Нет ни эллина, ни иудеяБывают и те, кого не пускают в социальную столовую. Это откровенно пьяные и буйные."Есть у нас Вадим. У него есть жилье, но он, бывает, приходит с таким запахом, что аж у нас у всех, даже его "коллег", глаза режет. Мы его просим выйти на улицу и туда ему всю еду выносим", - говорит Юлия Кирейшина.Многие из тех, кто приходит сюда за обедами, воспринимают с большой благодарностью эту социальную инициативу. Случаев, как и людей, у волонтеров много.За ее спиной – информационная доска, на ней – рассказы о православных праздниках, фрагменты из житий святых. Сюда приходят не только за обедом, но могут найти для себя и полезное душе. Перед обедом отец Сергий всегда немного проповедует. Вот и на этот раз тоже рассказывает – о святых равноапостольных византийских царях Константине и Елене, о том, что такое дружба. И не просто рассказывает, но и беседует, и обращается к каждому и всем: "хорошие мои, любимые мои" - к людям в грязной одежде, немытым, с пропитыми или избитыми лицами, живущим на трубах и в подвалах."Сначала мы приходили в эту столовую раз в месяц с продуктовыми и гигиеническими наборами. Собирали им носки, футболки, белье, теплые вещи. Все это должно обязательно быть новым, с этикеткой, ни в коем случае не б/у! Чтобы они понимали, что к ним относятся как к людям", - говорит нам протоиерей Сергий Дубинчук.Но пришло время, когда в храме поняли, что раз в месяц – мало. Мало просто дать зубную пасту и банку тушенки. Этим людям нужна горячая пища, иначе они ее могут не употреблять годами.Потому что сейчас будет освящение пищи и небольшая проповедь. А борщ уже дымится в тарелках – красный, горячий, с мясом. И тарелка горячей пищи, и отец Сергий ждут здесь всех каждый четверг ровно в полдень."Они все равны, все наши и Божьи дети, которых мы любим", - говорит он.И никогда протоиерей в столовой не надевает гигиеническую маску, чтобы все видели его улыбку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

симферополь, православие, рпц (русская православная церковь), гуманитарная помощь, крым, общество, видео