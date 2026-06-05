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Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов
Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов
Усиливающийся террор ВСУ и их пособников в отношении мирных людей в регионах России способно остановить объявление Украины страной-террористом, что означает и... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T12:45
2026-06-05T12:45
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Усиливающийся террор ВСУ и их пособников в отношении мирных людей в регионах России способно остановить объявление Украины страной-террористом, что означает и изменение стратегии и тактики действий армии РФ, и в целом всех организаций и ведомств государства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, профессор МГИМО Кирилл Коктыш, комментируя ужесточение ударов ВСУ и, в частности, массированную атаку на Крым минувшей ночью с новыми жертвами среди мирных людей.Эксперт отметил, что целенаправленные атаки ВСУ на гражданские объекты, ведущие к жертвам среди мирного населения, до сегодняшнего дня квалифицируются как теракты, и это абсолютно правильно и юридически корректно. Однако пришла пора официально признать не только это.Признание страны террористом на государственном уровне означает, что под ответным ударом России должны оказываться не только террористы, но и пособники террористов, добавил собеседник.Кроме того, в новых условиях ведения борьбы со страной-террористом надо дать шанс здоровой части украинского общества противостоять собственной террористической власти. "А в какой-то степени здоровая часть общества (на Украине – ред.) , конечно же, есть, несмотря на тотальное промывание мозгов", – заметил собеседник.К тому же, новые реалии должны обозначить и новую цену вопроса для западных кураторов Киева, в том числе европейцев, особенно активно участвующих сегодня в эскалации, и так, чтобы эта цена была абсолютно критична для них, подчеркнул гость эфира.В частности, ударные дроны, которые почему-то называют "украинскими", должны уничтожаться на той территории, где они производятся, отметил Коктыш. Среди прочего это заставит европейские страны оценивать последствия своего участия, добавил он.Прецеденты в части того, как наносятся превентивные удары и отвечают тем, кого считают террористом, по его словам, в изрядной степени уже создали США, Израиль и Иран.4 июня уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что удар ВСУ по Крыму в ночь на четверг – это очередной акт государственного терроризма со стороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали уничтожить нацистов на Украине за удар по полуостровуНовости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУПри массированном ударе по Севастополю сбили более 50 воздушных целей
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мнения, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, атаки всу на крым
Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов

Удары ВСУ по регионам РФ может остановить объявление Украины страной-террористом – мнение

12:45 05.06.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ запускают беспилотник
Боевики ВСУ запускают беспилотник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Усиливающийся террор ВСУ и их пособников в отношении мирных людей в регионах России способно остановить объявление Украины страной-террористом, что означает и изменение стратегии и тактики действий армии РФ, и в целом всех организаций и ведомств государства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, профессор МГИМО Кирилл Коктыш, комментируя ужесточение ударов ВСУ и, в частности, массированную атаку на Крым минувшей ночью с новыми жертвами среди мирных людей.
Эксперт отметил, что целенаправленные атаки ВСУ на гражданские объекты, ведущие к жертвам среди мирного населения, до сегодняшнего дня квалифицируются как теракты, и это абсолютно правильно и юридически корректно. Однако пришла пора официально признать не только это.
"Мне представляется, что нужно прийти к констатации, что киевский режим из государства переродился в террористический режим. И это должно вести к смене нашей стратегии и тактики. К смене в том смысле, что с террористами борются совсем не так, как с государством", – выразил мнение эксперт.
Признание страны террористом на государственном уровне означает, что под ответным ударом России должны оказываться не только террористы, но и пособники террористов, добавил собеседник.
Кроме того, в новых условиях ведения борьбы со страной-террористом надо дать шанс здоровой части украинского общества противостоять собственной террористической власти. "А в какой-то степени здоровая часть общества (на Украине – ред.) , конечно же, есть, несмотря на тотальное промывание мозгов", – заметил собеседник.
К тому же, новые реалии должны обозначить и новую цену вопроса для западных кураторов Киева, в том числе европейцев, особенно активно участвующих сегодня в эскалации, и так, чтобы эта цена была абсолютно критична для них, подчеркнул гость эфира.
В частности, ударные дроны, которые почему-то называют "украинскими", должны уничтожаться на той территории, где они производятся, отметил Коктыш. Среди прочего это заставит европейские страны оценивать последствия своего участия, добавил он.

"То есть... общаться с террористами на том языке и в той системе, которая будет для них абсолютно понятна и для нас эффективна... Соответственно, это вопрос о кардинальной смене нашего подхода и восприятия того, что происходит на Украине. Не сменив наши подходы, не взяв под прицел причины, а не следствие, мы рискуем, что все эти негативные тренды, тенденции могут нарастать", – считает эксперт.

Прецеденты в части того, как наносятся превентивные удары и отвечают тем, кого считают террористом, по его словам, в изрядной степени уже создали США, Израиль и Иран.
4 июня уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что удар ВСУ по Крыму в ночь на четверг – это очередной акт государственного терроризма со стороны Украины.
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