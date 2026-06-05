https://crimea.ria.ru/20260605/novye-zhertvy-vsu-chto-ostanovit-kievskikh-terroristov-1156592588.html

Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов

Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов

Усиливающийся террор ВСУ и их пособников в отношении мирных людей в регионах России способно остановить объявление Украины страной-террористом, что означает и... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T12:45

2026-06-05T12:45

2026-06-05T12:45

мнения

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Усиливающийся террор ВСУ и их пособников в отношении мирных людей в регионах России способно остановить объявление Украины страной-террористом, что означает и изменение стратегии и тактики действий армии РФ, и в целом всех организаций и ведомств государства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, профессор МГИМО Кирилл Коктыш, комментируя ужесточение ударов ВСУ и, в частности, массированную атаку на Крым минувшей ночью с новыми жертвами среди мирных людей.Эксперт отметил, что целенаправленные атаки ВСУ на гражданские объекты, ведущие к жертвам среди мирного населения, до сегодняшнего дня квалифицируются как теракты, и это абсолютно правильно и юридически корректно. Однако пришла пора официально признать не только это.Признание страны террористом на государственном уровне означает, что под ответным ударом России должны оказываться не только террористы, но и пособники террористов, добавил собеседник.Кроме того, в новых условиях ведения борьбы со страной-террористом надо дать шанс здоровой части украинского общества противостоять собственной террористической власти. "А в какой-то степени здоровая часть общества (на Украине – ред.) , конечно же, есть, несмотря на тотальное промывание мозгов", – заметил собеседник.К тому же, новые реалии должны обозначить и новую цену вопроса для западных кураторов Киева, в том числе европейцев, особенно активно участвующих сегодня в эскалации, и так, чтобы эта цена была абсолютно критична для них, подчеркнул гость эфира.В частности, ударные дроны, которые почему-то называют "украинскими", должны уничтожаться на той территории, где они производятся, отметил Коктыш. Среди прочего это заставит европейские страны оценивать последствия своего участия, добавил он.Прецеденты в части того, как наносятся превентивные удары и отвечают тем, кого считают террористом, по его словам, в изрядной степени уже создали США, Израиль и Иран.4 июня уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что удар ВСУ по Крыму в ночь на четверг – это очередной акт государственного терроризма со стороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали уничтожить нацистов на Украине за удар по полуостровуНовости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУПри массированном ударе по Севастополю сбили более 50 воздушных целей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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