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Новая атака ВСУ на Севастополь - военные сбили 9 БПЛА - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Новая атака ВСУ на Севастополь - военные сбили 9 БПЛА
Новая атака ВСУ на Севастополь - военные сбили 9 БПЛА - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Новая атака ВСУ на Севастополь - военные сбили 9 БПЛА
ВСУ совершили новую атаку на Севастополь, военные сбили девять БПЛА. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T16:15
2026-06-05T16:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. ВСУ совершили новую атаку на Севастополь, военные сбили девять БПЛА. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.На данный момент есть информация о повреждениях: сбитый БПЛА упал на крышу киоска в районе проспекта Генерала Острякова, из-за этого загорелась крыша этого строения. Огонь на площади 20 квадратных метров оперативно потушили пожарные МЧС.Ранее в пятницу в городе несколько раз объявлялась воздушная тревога. Губернатор сообщил, что над Севастополем сбили 10 вражеских беспилотников. На Фиоленте осколки от сбитого беспилотника упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены отдельные очаги возгорания кустарников и травы из-за упавших обломков сбитого дрона. Площадь возгорания составляет 50 кв.м.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:7 дронов ВСУ сбиты над Севастополем Новая атака ВСУ на Севастополь - дроны сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес Воздушная тревога в Севастополе объявлена в пятый раз за сутки
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РИА Новости Крым
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Новая атака ВСУ на Севастополь - военные сбили 9 БПЛА

ВСУ совершили новую атаку на Севастополь девятью БПЛА - пострадавших нет

16:15 05.06.2026 (обновлено: 16:26 05.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. ВСУ совершили новую атаку на Севастополь, военные сбили девять БПЛА. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 9 БПЛА в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны. Никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.
На данный момент есть информация о повреждениях: сбитый БПЛА упал на крышу киоска в районе проспекта Генерала Острякова, из-за этого загорелась крыша этого строения. Огонь на площади 20 квадратных метров оперативно потушили пожарные МЧС.
Ранее в пятницу в городе несколько раз объявлялась воздушная тревога. Губернатор сообщил, что над Севастополем сбили 10 вражеских беспилотников. На Фиоленте осколки от сбитого беспилотника упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены отдельные очаги возгорания кустарников и травы из-за упавших обломков сбитого дрона. Площадь возгорания составляет 50 кв.м.
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