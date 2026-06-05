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Новая атака ВСУ на Севастополь - военные сбили 9 БПЛА

Новая атака ВСУ на Севастополь - военные сбили 9 БПЛА - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Новая атака ВСУ на Севастополь - военные сбили 9 БПЛА

ВСУ совершили новую атаку на Севастополь, военные сбили девять БПЛА. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T16:15

2026-06-05T16:15

2026-06-05T16:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. ВСУ совершили новую атаку на Севастополь, военные сбили девять БПЛА. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.На данный момент есть информация о повреждениях: сбитый БПЛА упал на крышу киоска в районе проспекта Генерала Острякова, из-за этого загорелась крыша этого строения. Огонь на площади 20 квадратных метров оперативно потушили пожарные МЧС.Ранее в пятницу в городе несколько раз объявлялась воздушная тревога. Губернатор сообщил, что над Севастополем сбили 10 вражеских беспилотников. На Фиоленте осколки от сбитого беспилотника упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены отдельные очаги возгорания кустарников и травы из-за упавших обломков сбитого дрона. Площадь возгорания составляет 50 кв.м.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:7 дронов ВСУ сбиты над Севастополем Новая атака ВСУ на Севастополь - дроны сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес Воздушная тревога в Севастополе объявлена в пятый раз за сутки

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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