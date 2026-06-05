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Новая атака ВСУ на Севастополь - дроны сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес
Новая атака ВСУ на Севастополь - дроны сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Новая атака ВСУ на Севастополь - дроны сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес
Дроны ВСУ сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T11:27
2026-06-05T11:27
2026-06-05T11:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня - РИА Новости Крым. Дроны ВСУ сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Материал дополняется
Новая атака ВСУ на Севастополь - дроны сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес
Новая атака ВСУ на Севастополь - дроны сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес
11:27 05.06.2026 (обновлено: 11:29 05.06.2026)