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Новая атака ВСУ на Севастополь - дроны сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Новая атака ВСУ на Севастополь - дроны сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес
Новая атака ВСУ на Севастополь - дроны сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Новая атака ВСУ на Севастополь - дроны сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес
Дроны ВСУ сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня - РИА Новости Крым. Дроны ВСУ сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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Новая атака ВСУ на Севастополь - дроны сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес

Новая атака ВСУ на Севастополь - дроны сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес

11:27 05.06.2026 (обновлено: 11:29 05.06.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня - РИА Новости Крым. Дроны ВСУ сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбиты 3 БПЛА в районе Фиолента и мыса Херсонес. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах", - говорится в сообщении.
 
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