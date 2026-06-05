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Национальные церемонии и обряды: в Крыму стартует свадебный сезон - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Национальные церемонии и обряды: в Крыму стартует свадебный сезон
Национальные церемонии и обряды: в Крыму стартует свадебный сезон - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Национальные церемонии и обряды: в Крыму стартует свадебный сезон
В Крыму 5 июня состоится открытие свадебного сезона 2026 года, в Год народного единства особое место займут национальные церемонии и свадебные традиции народов... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 5 июня состоится открытие свадебного сезона 2026 года, в Год народного единства особое место займут национальные церемонии и свадебные традиции народов Крыма. Об этом сообщает официальный канал правительства республики со ссылкой на Минюст.На полуострове в эти два дня свяжут себя узами брака около 280 пар влюбленных. Сотрудники ЗАГСов уже готовятся к праздничным дням — украшают залы и готовят интересные экспозиции, рассказывающие о колоритных свадебных обычаях. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скромная роскошь: во сколько обойдется празднование свадьбы в 2026 годуЛука и Забава: какие имена для новорожденных стали самыми редкими в КрымуВ Крыму за неделю родились три двойни – две из них королевские
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крым, новости крыма, минюст крыма, загс, свадьба
Национальные церемонии и обряды: в Крыму стартует свадебный сезон

В Крыму стартует сезон национальных свадеб

10:28 05.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчастники свадебной церемонии в традициях крымских татар
Участники свадебной церемонии в традициях крымских татар - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 5 июня состоится открытие свадебного сезона 2026 года, в Год народного единства особое место займут национальные церемонии и свадебные традиции народов Крыма. Об этом сообщает официальный канал правительства республики со ссылкой на Минюст.

"5 и 6 июня все отделы ЗАГС полуострова распахнут свои двери для проведения особенных церемоний бракосочетания и помолвок, разработанных по особым сценариям", – говорится в сообщении.

На полуострове в эти два дня свяжут себя узами брака около 280 пар влюбленных.
Сотрудники ЗАГСов уже готовятся к праздничным дням — украшают залы и готовят интересные экспозиции, рассказывающие о колоритных свадебных обычаях.
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