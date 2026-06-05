https://crimea.ria.ru/20260605/natsionalnye-tseremonii-i-obryady-v-krymu-startuet-svadebnyy-sezon-1156513207.html

Национальные церемонии и обряды: в Крыму стартует свадебный сезон

Национальные церемонии и обряды: в Крыму стартует свадебный сезон - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Национальные церемонии и обряды: в Крыму стартует свадебный сезон

В Крыму 5 июня состоится открытие свадебного сезона 2026 года, в Год народного единства особое место займут национальные церемонии и свадебные традиции народов... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T10:28

2026-06-05T10:28

2026-06-05T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 5 июня состоится открытие свадебного сезона 2026 года, в Год народного единства особое место займут национальные церемонии и свадебные традиции народов Крыма. Об этом сообщает официальный канал правительства республики со ссылкой на Минюст.На полуострове в эти два дня свяжут себя узами брака около 280 пар влюбленных. Сотрудники ЗАГСов уже готовятся к праздничным дням — украшают залы и готовят интересные экспозиции, рассказывающие о колоритных свадебных обычаях. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скромная роскошь: во сколько обойдется празднование свадьбы в 2026 годуЛука и Забава: какие имена для новорожденных стали самыми редкими в КрымуВ Крыму за неделю родились три двойни – две из них королевские

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, минюст крыма, загс, свадьба