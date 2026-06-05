https://crimea.ria.ru/20260605/naskolko-progrelos-more-u-beregov-kryma-1156619256.html

Насколько прогрелось море у берегов Крыма

Насколько прогрелось море у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Насколько прогрелось море у берегов Крыма

Вода в Азовском море у побережья Крыма прогрелась до + 21 градусов, а Черное море теплее всего в районе Керченского пролива. Об этом РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T11:08

2026-06-05T11:08

2026-06-05T11:08

температура морской воды в крыму

крым

новости крыма

крымский гидрометцентр

черное море

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Вода в Азовском море у побережья Крыма прогрелась до + 21 градусов, а Черное море теплее всего в районе Керченского пролива. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Ранее сообщалось, что в пятницу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. По информации ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первый летний месяц в Крыму будет нежарким, а вода в море у побережья полуострова прогреется до комфортных температур не раньше 10 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пересчитали пляжи к сезонуЭль-Ниньо входит в температурный пик и грозит катаклизмами и голодом – что будет в РоссииЖелтые майки и красные кепки: спасатели будут дежурить на пляжах Крыма

крым

черное море

азовское море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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