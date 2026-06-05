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Насколько прогрелось море у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Насколько прогрелось море у берегов Крыма
Насколько прогрелось море у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Насколько прогрелось море у берегов Крыма
Вода в Азовском море у побережья Крыма прогрелась до + 21 градусов, а Черное море теплее всего в районе Керченского пролива. Об этом РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T11:08
2026-06-05T11:08
температура морской воды в крыму
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
черное море
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Вода в Азовском море у побережья Крыма прогрелась до + 21 градусов, а Черное море теплее всего в районе Керченского пролива. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Ранее сообщалось, что в пятницу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. По информации ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первый летний месяц в Крыму будет нежарким, а вода в море у побережья полуострова прогреется до комфортных температур не раньше 10 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пересчитали пляжи к сезонуЭль-Ниньо входит в температурный пик и грозит катаклизмами и голодом – что будет в РоссииЖелтые майки и красные кепки: спасатели будут дежурить на пляжах Крыма
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температура морской воды в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, черное море, азовское море
Насколько прогрелось море у берегов Крыма

Вода в Азовском море у берегов Крыма прогрелась до 21 градуса - синоптики

11:08 05.06.2026
 
© РИА Новости КрымСудак
Судак - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Вода в Азовском море у побережья Крыма прогрелась до + 21 градусов, а Черное море теплее всего в районе Керченского пролива. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Западное побережье - Евпатория, Севастополь + 17, в Алуште море прогрелось до + 15, а в Ялте до +17. На восточном побережье, у Карадага, вода в море +16. Теплее всего вода в Керченском проливе, там +20, а также в Азовском море, где вода уже + 21", - рассказала Любецкая.
Ранее сообщалось, что в пятницу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления.
По информации ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первый летний месяц в Крыму будет нежарким, а вода в море у побережья полуострова прогреется до комфортных температур не раньше 10 июня.
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Температура морской воды в КрымуКрымНовости КрымаКрымский гидрометцентрЧерное мореАзовское море
 
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