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Насколько прогрелось море у берегов Крыма
Насколько прогрелось море у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Насколько прогрелось море у берегов Крыма
Вода в Азовском море у побережья Крыма прогрелась до + 21 градусов, а Черное море теплее всего в районе Керченского пролива. Об этом РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T11:08
2026-06-05T11:08
2026-06-05T11:08
температура морской воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Вода в Азовском море у побережья Крыма прогрелась до + 21 градусов, а Черное море теплее всего в районе Керченского пролива. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Ранее сообщалось, что в пятницу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. По информации ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первый летний месяц в Крыму будет нежарким, а вода в море у побережья полуострова прогреется до комфортных температур не раньше 10 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пересчитали пляжи к сезонуЭль-Ниньо входит в температурный пик и грозит катаклизмами и голодом – что будет в РоссииЖелтые майки и красные кепки: спасатели будут дежурить на пляжах Крыма
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РИА Новости Крым
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Насколько прогрелось море у берегов Крыма
Вода в Азовском море у берегов Крыма прогрелась до 21 градуса - синоптики