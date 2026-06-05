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Над Крымом работает ПВО
Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Над Крымом работает ПВО
В Крыму в четвертый раз за день объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T17:47
2026-06-05T17:47
2026-06-05T17:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в четвертый раз за день объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике в МАКС.Жителям и гостям Крыма необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым, атаки всу на крым, новости сво