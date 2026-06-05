Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260605/nad-krymom-rabotaet-pvo-1156615745.html
Над Крымом работает ПВО
Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Над Крымом работает ПВО
В Крыму в четвертый раз за день объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T17:47
2026-06-05T17:47
крым
новости крыма
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
гу мчс рф по республике крым
атаки всу на крым
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:161:2911:1799_1920x0_80_0_0_df3357550c3ee88e04af58611c13c62a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в четвертый раз за день объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике в МАКС.Жителям и гостям Крыма необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_434f36027f65e5c5b96b2cb043bd2f35.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым, атаки всу на крым, новости сво
Над Крымом работает ПВО

Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность

17:47 05.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в четвертый раз за день объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике в МАКС.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", – говорится в сообщении.
Жителям и гостям Крыма необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяГУ МЧС РФ по Республике КрымАтаки ВСУ на КрымНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:11Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма
19:04Когда закончится СВО
18:56На Кубани призвали не снимать и не публиковать фото поездов и грузовиков
18:43Путин обратился к российским военным на СВО
18:32Воздушная тревога объявлена в Севастополе в шестой раз
18:23Путин ответил на письмо Зеленского
18:15Бензин в Севастополе: как будут помогать застрявшим в городе туристам
18:09Крымский мост сейчас – в пробке со стороны Керчи стоят больше тысячи авто
18:08Путин поручил заморозить порог доходов для применения "упрощенки"
18:01На МКС произошла утечка воздуха в российском модуле
17:47Над Крымом работает ПВО
17:40Загорелась зарядка: на пожаре в Армянске спасли шестерых человек
17:36В Крыму 400 единиц общественного транспорта не вышли на маршруты из-за топлива
17:32В Крыму отбой ракетной опасности
17:24Как в Крыму строят объекты по госпрограмме
17:19Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов
17:15Путин обозначил главную задачу для правительства в 2027 году
16:57Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензином
16:54В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов
16:48Элиты Европы провоцируют хаос в мире – Путин
Лента новостейМолния