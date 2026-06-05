Над Крымом работает ПВО
В Крыму в пятый раз за день объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
22:20 05.06.2026 (обновлено: 22:26 05.06.2026)
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в пятый раз за день объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике в МАКС.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", – говорится в сообщении.
Жителей и гостей Крыма призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Ранее в Минобороны сообщили, что над Крымом, Черным морем и еще семью регионами сбили 106 беспилотников за 6 часов.
В Севастополе сирены включали семь раз. Всего над городом в пятницу сбили 19 вражеских беспилотников В первый раз ПВО сбили 10 дронов, на Фиоленте осколки упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены очаги возгорания кустарников и травы на 50 "квадратах". Позже в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны уничтожили еще 9 БПЛА.