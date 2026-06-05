https://crimea.ria.ru/20260605/nad-krymom-i-chernym-morem-otrabotala-pvo-1156640947.html
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
106 украинских беспилотников уничтожены за шесть часов над Крымом, черным морем и еще семью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T20:33
2026-06-05T20:33
2026-06-05T20:37
пво
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
черное море
крым
министерство обороны рф
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156214035_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a1d48ba4c583a21adaa161eb0d7f53f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. 106 украинских беспилотников уничтожены за шесть часов над Крымом, черным морем и еще семью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 14:00 до 20:00.В Крыму в пятницу четыре раза была объявлена беспилотная опасность - по воздушным целям работали системы противовоздушной обороны.В Севастополе сирены включали семь раз. Всего над городом в пятницу сбили 19 вражеских беспилотников В первый раз ПВО сбили 10 дронов, на Фиоленте осколки упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены очаги возгорания кустарников и травы на 50 "квадратах". Позже в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны уничтожили еще 9 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156214035_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a550612ec17429a8988228f7a23cdc8e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, черное море, крым, министерство обороны рф, новости, новости крыма, срочные новости крыма, новости сво
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Над Крымом, Черным морем и еще семью регионами уничтожили 106 беспилотников ВСУ
20:33 05.06.2026 (обновлено: 20:37 05.06.2026)