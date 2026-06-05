Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260605/nad-krymom-i-chernym-morem-otrabotala-pvo-1156640947.html
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
106 украинских беспилотников уничтожены за шесть часов над Крымом, черным морем и еще семью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T20:33
2026-06-05T20:37
пво
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
черное море
крым
министерство обороны рф
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156214035_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a1d48ba4c583a21adaa161eb0d7f53f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. 106 украинских беспилотников уничтожены за шесть часов над Крымом, черным морем и еще семью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 14:00 до 20:00.В Крыму в пятницу четыре раза была объявлена беспилотная опасность - по воздушным целям работали системы противовоздушной обороны.В Севастополе сирены включали семь раз. Всего над городом в пятницу сбили 19 вражеских беспилотников В первый раз ПВО сбили 10 дронов, на Фиоленте осколки упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены очаги возгорания кустарников и травы на 50 "квадратах". Позже в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны уничтожили еще 9 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156214035_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a550612ec17429a8988228f7a23cdc8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, черное море, крым, министерство обороны рф, новости, новости крыма, срочные новости крыма, новости сво
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО

Над Крымом, Черным морем и еще семью регионами уничтожили 106 беспилотников ВСУ

20:33 05.06.2026 (обновлено: 20:37 05.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. 106 украинских беспилотников уничтожены за шесть часов над Крымом, черным морем и еще семью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары отражались в период с 14:00 до 20:00.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.
В Крыму в пятницу четыре раза была объявлена беспилотная опасность - по воздушным целям работали системы противовоздушной обороны.
В Севастополе сирены включали семь раз. Всего над городом в пятницу сбили 19 вражеских беспилотников В первый раз ПВО сбили 10 дронов, на Фиоленте осколки упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены очаги возгорания кустарников и травы на 50 "квадратах". Позже в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны уничтожили еще 9 БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПВОАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьЧерное мореКрымМинистерство обороны РФНовостиНовости КрымаСрочные новости КрымаНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:10Запорожская АЭС полностью обесточена
21:06Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
20:57"Совсем голову потеряли": Путин об ударах по Запорожской АЭС
20:46Когда в Севастополе появится топливо в свободной продаже
20:33Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
20:31Они тоже люди: социальная столовая работает в Симферополе 12 лет
20:28Воздушную тревогу в Севастополе отменили
20:18Поезд из Петербурга в Евпаторию на 6 июня отменили
20:10В Севастополе снова сирены – воздушная тревога объявлена в седьмой раз
20:06Хуснуллин заявил об историческом рекорде по вводу жилья
19:52Дроны ударили по списанной технике Запорожской АЭС – есть раненые
19:48Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
19:39Космонавты устранили место утечки воздуха на МКС
19:11Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма
19:04Когда закончится СВО
18:56На Кубани призвали не снимать и не публиковать фото поездов и грузовиков
18:43Путин обратился к российским военным на СВО
18:32Воздушная тревога объявлена в Севастополе в шестой раз
18:23Путин ответил на письмо Зеленского
18:15Бензин в Севастополе: как будут помогать застрявшим в городе туристам
Лента новостейМолния