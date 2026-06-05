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Над Крымом и Черным морем отработала ПВО

Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Над Крымом и Черным морем отработала ПВО

106 украинских беспилотников уничтожены за шесть часов над Крымом, черным морем и еще семью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T20:33

2026-06-05T20:33

2026-06-05T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. 106 украинских беспилотников уничтожены за шесть часов над Крымом, черным морем и еще семью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 14:00 до 20:00.В Крыму в пятницу четыре раза была объявлена беспилотная опасность - по воздушным целям работали системы противовоздушной обороны.В Севастополе сирены включали семь раз. Всего над городом в пятницу сбили 19 вражеских беспилотников В первый раз ПВО сбили 10 дронов, на Фиоленте осколки упали на частный дом. Кроме того, у подножья Ильяс-Кая обнаружены очаги возгорания кустарников и травы на 50 "квадратах". Позже в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны уничтожили еще 9 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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