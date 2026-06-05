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На МКС произошла утечка воздуха в российском модуле - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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На МКС произошла утечка воздуха в российском модуле
На МКС произошла утечка воздуха в российском модуле - РИА Новости Крым, 05.06.2026
На МКС произошла утечка воздуха в российском модуле
На борту Международной космической станции (МКС) в российском сегменте произошла утечка воздуха. По данным Роскосмоса, экипаж обнаружил два потенциальных места... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T18:01
2026-06-05T18:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. На борту Международной космической станции (МКС) в российском сегменте произошла утечка воздуха. По данным Роскосмоса, экипаж обнаружил два потенциальных места утечки.Отмечается, что дефект выявили при надуве отсека переходной камеры модуля "Звезда" до давления Международной космической станции.NASA и "Роскосмос" отслеживают ситуацию и ищут способы устранения проблемы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экипаж Crew-11 досрочно возвращается с МКС из-за болезни астронавтаЛетчик-космонавт Усачев оценил вклад Крыма в российскую космонавтику11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях
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мкс, космос, роскосмос, происшествия, новости
На МКС произошла утечка воздуха в российском модуле

На МКС произошла утечка воздуха в российском модуле

18:01 05.06.2026 (обновлено: 18:04 05.06.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМеждународная космическая станция (МКС) в полете
Международная космическая станция (МКС) в полете - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. На борту Международной космической станции (МКС) в российском сегменте произошла утечка воздуха. По данным Роскосмоса, экипаж обнаружил два потенциальных места утечки.
Отмечается, что дефект выявили при надуве отсека переходной камеры модуля "Звезда" до давления Международной космической станции.

"При проведении осмотра переходной камеры космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха", - цитирует РИА Новости сообщение.

NASA и "Роскосмос" отслеживают ситуацию и ищут способы устранения проблемы.
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