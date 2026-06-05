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На МКС произошла утечка воздуха в российском модуле
На МКС произошла утечка воздуха в российском модуле - РИА Новости Крым, 05.06.2026
На МКС произошла утечка воздуха в российском модуле
На борту Международной космической станции (МКС) в российском сегменте произошла утечка воздуха. По данным Роскосмоса, экипаж обнаружил два потенциальных места... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T18:01
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2026-06-05T18:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. На борту Международной космической станции (МКС) в российском сегменте произошла утечка воздуха. По данным Роскосмоса, экипаж обнаружил два потенциальных места утечки.Отмечается, что дефект выявили при надуве отсека переходной камеры модуля "Звезда" до давления Международной космической станции.NASA и "Роскосмос" отслеживают ситуацию и ищут способы устранения проблемы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экипаж Crew-11 досрочно возвращается с МКС из-за болезни астронавтаЛетчик-космонавт Усачев оценил вклад Крыма в российскую космонавтику11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях
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мкс, космос, роскосмос, происшествия, новости
На МКС произошла утечка воздуха в российском модуле
На МКС произошла утечка воздуха в российском модуле
18:01 05.06.2026 (обновлено: 18:04 05.06.2026)