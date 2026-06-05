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На Кубани призвали не снимать и не публиковать фото поездов и грузовиков - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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На Кубани призвали не снимать и не публиковать фото поездов и грузовиков
На Кубани призвали не снимать и не публиковать фото поездов и грузовиков - РИА Новости Крым, 05.06.2026
На Кубани призвали не снимать и не публиковать фото поездов и грузовиков
Жителей и гостей Краснодарского края призвали не фотографировать поезда, грузовой транспорт и морские суда. Об этом завили в оперативном штабе региона со... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T18:56
2026-06-05T18:56
россия
краснодарский край
новости
грузоперевозки
морской транспорт
фото
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Жителей и гостей Краснодарского края призвали не фотографировать поезда, грузовой транспорт и морские суда. Об этом завили в оперативном штабе региона со ссылкой на информацию антитеррористической комиссии края.Также власти просят не распространять в личных сообщениях, на публичных страницах в соцсетях и мессенджерах информацию о маршрутах и местонахождении указанного транспорта.Ранее сообщалось, что житель Ялты обвиняется в госизмене за съемку на камеру видеонаблюдения военной техники и передачу полученных данных украинским спецслужбам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотографировал нефтебазы и корабли - крымчанина осудят за госизменуСледил за военным вертолетом: крымчанина ждет суд за госизменуВ ДНР медик передавал ВСУ сведения о раненных российских военных
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россия, краснодарский край, новости, грузоперевозки, морской транспорт, фото, вооруженные силы россии
На Кубани призвали не снимать и не публиковать фото поездов и грузовиков

Власти Кубани попросили не фотографировать и не публиковать кадры поездов и грузовиков

18:56 05.06.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Жителей и гостей Краснодарского края призвали не фотографировать поезда, грузовой транспорт и морские суда. Об этом завили в оперативном штабе региона со ссылкой на информацию антитеррористической комиссии края.

"Призываем воздержаться от фото- и видеосъемки, а также от публикации и распространения материалов, на которых зафиксированы движение и стоянка железнодорожного, речного, морского и грузового транспорта, используемого для обеспечения деятельности ВС России, правоохранителей, предприятий ОПК, объектов транспортной, топливно-энергетической, промышленной и иной критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также власти просят не распространять в личных сообщениях, на публичных страницах в соцсетях и мессенджерах информацию о маршрутах и местонахождении указанного транспорта.
"Такие материалы могут быть использованы для подготовки и координации действий, угрожающих безопасности жителей края. За распространение материалов, повлекшее негативные последствия, предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством", - предупредили в оперштабе.
Ранее сообщалось, что житель Ялты обвиняется в госизмене за съемку на камеру видеонаблюдения военной техники и передачу полученных данных украинским спецслужбам.
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РоссияКраснодарский крайНовостиГрузоперевозкиМорской транспортФотоВооруженные силы России
 
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