На Кубани призвали не снимать и не публиковать фото поездов и грузовиков
Власти Кубани попросили не фотографировать и не публиковать кадры поездов и грузовиков
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Жителей и гостей Краснодарского края призвали не фотографировать поезда, грузовой транспорт и морские суда. Об этом завили в оперативном штабе региона со ссылкой на информацию антитеррористической комиссии края.
"Призываем воздержаться от фото- и видеосъемки, а также от публикации и распространения материалов, на которых зафиксированы движение и стоянка железнодорожного, речного, морского и грузового транспорта, используемого для обеспечения деятельности ВС России, правоохранителей, предприятий ОПК, объектов транспортной, топливно-энергетической, промышленной и иной критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Также власти просят не распространять в личных сообщениях, на публичных страницах в соцсетях и мессенджерах информацию о маршрутах и местонахождении указанного транспорта.
"Такие материалы могут быть использованы для подготовки и координации действий, угрожающих безопасности жителей края. За распространение материалов, повлекшее негативные последствия, предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством", - предупредили в оперштабе.
Ранее сообщалось, что житель Ялты обвиняется в госизмене за съемку на камеру видеонаблюдения военной техники и передачу полученных данных украинским спецслужбам.
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