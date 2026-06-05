https://crimea.ria.ru/20260605/na-kubani-prizvali-ne-snimat-i-ne-publikovat-foto-poezdov-i-gruzovikov-1156630615.html

На Кубани призвали не снимать и не публиковать фото поездов и грузовиков

На Кубани призвали не снимать и не публиковать фото поездов и грузовиков - РИА Новости Крым, 05.06.2026

На Кубани призвали не снимать и не публиковать фото поездов и грузовиков

Жителей и гостей Краснодарского края призвали не фотографировать поезда, грузовой транспорт и морские суда. Об этом завили в оперативном штабе региона со... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T18:56

2026-06-05T18:56

2026-06-05T18:56

россия

краснодарский край

новости

грузоперевозки

морской транспорт

фото

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Жителей и гостей Краснодарского края призвали не фотографировать поезда, грузовой транспорт и морские суда. Об этом завили в оперативном штабе региона со ссылкой на информацию антитеррористической комиссии края.Также власти просят не распространять в личных сообщениях, на публичных страницах в соцсетях и мессенджерах информацию о маршрутах и местонахождении указанного транспорта.Ранее сообщалось, что житель Ялты обвиняется в госизмене за съемку на камеру видеонаблюдения военной техники и передачу полученных данных украинским спецслужбам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотографировал нефтебазы и корабли - крымчанина осудят за госизменуСледил за военным вертолетом: крымчанина ждет суд за госизменуВ ДНР медик передавал ВСУ сведения о раненных российских военных

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, новости, грузоперевозки, морской транспорт, фото, вооруженные силы россии