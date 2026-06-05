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На Крымском мосту очередь выросла более чем вдвое - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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На Крымском мосту очередь выросла более чем вдвое
На Крымском мосту очередь выросла более чем вдвое - РИА Новости Крым, 05.06.2026
На Крымском мосту очередь выросла более чем вдвое
На Крымском мосту растет очередь на выезде с полуострова. Об этом информирует канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T10:10
2026-06-05T10:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
керчь
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту растет очередь на выезде с полуострова. Об этом информирует канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Час назад на выезд из Крыма стояли 89 авто.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКрымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движенияКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, керчь, логистика, новости крыма
На Крымском мосту очередь выросла более чем вдвое

На Крымском мосту в очереди стоя почти 200 авто

10:10 05.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту растет очередь на выезде с полуострова. Об этом информирует канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 199 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 10 часов утра.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Час назад на выезд из Крыма стояли 89 авто.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортКерчьЛогистикаНовости Крыма
 
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