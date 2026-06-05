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Крымский мост сейчас – в пробке со стороны Керчи стоят больше тысячи авто

Крымский мост сейчас – в пробке со стороны Керчи стоят больше тысячи авто - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Крымский мост сейчас – в пробке со стороны Керчи стоят больше тысячи авто

К вечеру пятницу у Крымского моста продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. На данный момент проезда придется ожидать более трех... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T18:09

2026-06-05T18:09

2026-06-05T18:09

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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керчь

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тамань

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. К вечеру пятницу у Крымского моста продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. На данный момент проезда придется ожидать более трех часов. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Очереди перед мостовым переходом на выезде из Крыма начала расти с 9 утра. И кратно увеличивалась каждый час.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани заторов нет.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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