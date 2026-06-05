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Крымский мост сейчас – в пробке со стороны Керчи стоят больше тысячи авто - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Крымский мост сейчас – в пробке со стороны Керчи стоят больше тысячи авто
Крымский мост сейчас – в пробке со стороны Керчи стоят больше тысячи авто - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Крымский мост сейчас – в пробке со стороны Керчи стоят больше тысячи авто
К вечеру пятницу у Крымского моста продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. На данный момент проезда придется ожидать более трех... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T18:09
2026-06-05T18:09
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
керчь
логистика
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. К вечеру пятницу у Крымского моста продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. На данный момент проезда придется ожидать более трех часов. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Очереди перед мостовым переходом на выезде из Крыма начала расти с 9 утра. И кратно увеличивалась каждый час.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани заторов нет.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, керчь, логистика, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – в пробке со стороны Керчи стоят больше тысячи авто

У Крымского моста сейчас в пробке стоят 1001 авто со стороны Керчи

18:09 05.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. К вечеру пятницу у Крымского моста продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. На данный момент проезда придется ожидать более трех часов. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
Очереди перед мостовым переходом на выезде из Крыма начала расти с 9 утра. И кратно увеличивалась каждый час.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1001 транспортное средство. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани заторов нет.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортКерчьЛогистикаТаманьНовостиНовости Крыма
 
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