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Крымский мост сейчас – со стороны Керчи начала расти очередь
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи начала расти очередь - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи начала расти очередь
Крымский мост сейчас работает штатно, 69 автомобилей ожидают своей очереди на выезде с полуострова. Об этом информирует канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T09:19
2026-06-05T09:19
2026-06-05T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, 69 автомобилей ожидают своей очереди на выезде с полуострова. Об этом информирует канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Двумя часами ранее с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКрымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движенияКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас – со стороны Керчи начала расти очередь
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи в очереди стоят 69 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, 69 автомобилей ожидают своей очереди на выезде с полуострова. Об этом информирует канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 69 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 9 часов утра.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Двумя часами ранее
с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема
движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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