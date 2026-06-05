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Крымский мост сейчас - сколько часов ждать проезда - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Крымский мост сейчас - сколько часов ждать проезда
Крымский мост сейчас - сколько часов ждать проезда - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Крымский мост сейчас - сколько часов ждать проезда
В очереди на Крымском мосту со стороны полуострова стоят более 800 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T15:24
2026-06-05T15:24
крым
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очереди на крымском мосту
крымский мост
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту со стороны полуострова стоят более 800 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее сообщалось, что по состоянию на 13:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 620 транспортных средств.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКрымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движенияКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - сколько часов ждать проезда

Крымский мост сейчас - со стороны Керчи в очереди стоят более 800 машин

15:24 05.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту со стороны полуострова стоят более 800 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 803 транспортных средств. Время ожидания - около 3 часов", – сказано в сообщении по состоянию на 15:00.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 13:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 620 транспортных средств.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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