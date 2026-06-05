https://crimea.ria.ru/20260605/krymskiy-most-seychas---situatsiya-na-utro-pyatnitsy-1156612423.html

Крымский мост сейчас - ситуация на утро пятницы

Крымский мост сейчас - ситуация на утро пятницы - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Крымский мост сейчас - ситуация на утро пятницы

К утру пятницы у Крымского моста затруднений с проездом нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T07:00

2026-06-05T07:00

2026-06-05T07:01

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

новости крыма

крым

керченский пролив

керчь

очереди на крымском мосту

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. К утру пятницы у Крымского моста затруднений с проездом нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действует также альтернативный маршрут через новые регионы РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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