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Крымский мост сейчас - ситуация на утро пятницы
Крымский мост сейчас - ситуация на утро пятницы - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Крымский мост сейчас - ситуация на утро пятницы
К утру пятницы у Крымского моста затруднений с проездом нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T07:00
2026-06-05T07:00
2026-06-05T07:01
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. К утру пятницы у Крымского моста затруднений с проездом нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действует также альтернативный маршрут через новые регионы РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, новости крыма, крым, керченский пролив, керчь, очереди на крымском мосту, тамань
Крымский мост сейчас - ситуация на утро пятницы
Крымский мост сейчас - ситуация на утро пятницы
07:00 05.06.2026 (обновлено: 07:01 05.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. К утру пятницы у Крымского моста затруднений с проездом нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении с данными на 7.00.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действует также альтернативный маршрут через новые регионы РФ.
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