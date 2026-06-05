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Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
У Крымского моста вечером в пятницу со стороны Керчи сохраняется двухчасовая очередь перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T21:06
2026-06-05T21:08
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста вечером в пятницу со стороны Керчи сохраняется двухчасовая очередь перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Очереди перед мостовым переходом на выезде из Крыма начала расти с 9 утра. И кратно увеличивалась каждый час. По данным на 18:00 в пробке стояли 1001 авто.Со стороны Тамани проезд свободен.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас

У Крымского моста вечером в пятницу в пробке стоят 870 машин

21:06 05.06.2026 (обновлено: 21:08 05.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста вечером в пятницу со стороны Керчи сохраняется двухчасовая очередь перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
Очереди перед мостовым переходом на выезде из Крыма начала расти с 9 утра. И кратно увеличивалась каждый час. По данным на 18:00 в пробке стояли 1001 авто.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 870 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - сказано в сообщении.

Со стороны Тамани проезд свободен.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
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