https://crimea.ria.ru/20260605/krymskiy-most--ochered-so-storony-kerchi-rastet-1156625384.html

Крымский мост – очередь со стороны Керчи растет

Крымский мост – очередь со стороны Керчи растет - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Крымский мост – очередь со стороны Керчи растет

На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T13:10

2026-06-05T13:10

2026-06-05T13:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

керченский пролив

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее сообщалось, что, поданным на 10:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 199 транспортных средств.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКрымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движенияКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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