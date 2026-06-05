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Крымский мост – очередь со стороны Керчи растет
Крымский мост – очередь со стороны Керчи растет - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Крымский мост – очередь со стороны Керчи растет
На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T13:10
2026-06-05T13:10
2026-06-05T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее сообщалось, что, поданным на 10:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 199 транспортных средств.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКрымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движенияКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя
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Крымский мост – очередь со стороны Керчи растет
У Крымского моста растет очередь транспорта со стороны Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 620 транспортных средств. Время ожидания - более 2 часов", – сказано в сообщении по состоянию на 13:00.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ранее сообщалось
, что, поданным на 10:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 199 транспортных средств.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема
движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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