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Крым заключит на полях ПМЭФ сделки на 170 млрд рублей - власти - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Крым заключит на полях ПМЭФ сделки на 170 млрд рублей - власти
Крым заключит на полях ПМЭФ сделки на 170 млрд рублей - власти - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Крым заключит на полях ПМЭФ сделки на 170 млрд рублей - власти
Крым заключит на полях Петербургского международного экономического форума сделки на общую сумму более 170 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T07:11
2026-06-05T07:11
пмэф
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Крым заключит на полях Петербургского международного экономического форума сделки на общую сумму более 170 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, несмотря на сложности, в том числе с логистикой, Крым по-прежнему является инвестиционно-востребованным регионом."В Крыму проделана колоссальная работа по преобразованию всей инфраструктуры", - сказал глава парламента.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий.Делегация Крыма участвует в ПМЭФ. В течение четырех дней республика подпишет меморандумы и соглашения о реализации ряда инвестпроектов. В их числе строительство в Коктебеле мультиформатного рекреационного комплекса и центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, создание крупного паркового комплекса "Крым Наш Парк", возведение мультимодального логистического центра площадью 90 тысяч квадратных метров и другие.РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалкиПлощадка номер один: чем Крым привлекает инвесторовИнвестиции на 30 миллиардов: Крым подпишет меморандум на ПМЭФ
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пмэф, крым, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, экономика, экономика крыма, новости крыма
Крым заключит на полях ПМЭФ сделки на 170 млрд рублей - власти

Крым заключит на полях ПМЭФ сделки на 170 млрд рублей - власти

07:11 05.06.2026
 
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ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Крым заключит на полях Петербургского международного экономического форума сделки на общую сумму более 170 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Объем представленных сделок достаточно существенный - больше 170 миллиардов рублей. Мы довольны таким результатом. Эти сделки хорошо подготовлены и проработаны. Выбраны наиболее значимые и интересные проекты", - сказал Константинов.
По его словам, несмотря на сложности, в том числе с логистикой, Крым по-прежнему является инвестиционно-востребованным регионом.
"В Крыму проделана колоссальная работа по преобразованию всей инфраструктуры", - сказал глава парламента.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий.
Делегация Крыма участвует в ПМЭФ. В течение четырех дней республика подпишет меморандумы и соглашения о реализации ряда инвестпроектов. В их числе строительство в Коктебеле мультиформатного рекреационного комплекса и центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, создание крупного паркового комплекса "Крым Наш Парк", возведение мультимодального логистического центра площадью 90 тысяч квадратных метров и другие.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФКрымГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир КонстантиновЭкономикаЭкономика КрымаНовости Крыма
 
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