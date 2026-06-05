https://crimea.ria.ru/20260605/krym-vybirayut-dlya-puteshestviy-s-domashnimi-pitomtsami-1156583853.html

Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами

Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами

Российские туристы стали чаще приезжать на отдых в Крым вместе с домашними питомцами. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель по развитию сервисов для... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T21:39

2026-06-05T21:39

2026-06-05T21:39

крым

новости крыма

отдых в крыму

отдых с питомцем

внутренний туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Российские туристы стали чаще приезжать на отдых в Крым вместе с домашними питомцами. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.При этом, по его данным, в сегменте загородных домов интерес к размещению с животными сохранился на уровне прошлого лета, опция по-прежнему пользуется спросом у туристов.Как сообщалось, Ялта и Севастополь вошли в десятку востребованных направлений для отдыха с питомцами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животнымиПляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцемВ поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, отдых в крыму, отдых с питомцем, внутренний туризм