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Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами
Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами
Российские туристы стали чаще приезжать на отдых в Крым вместе с домашними питомцами. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель по развитию сервисов для... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T21:39
2026-06-05T21:39
2026-06-05T21:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Российские туристы стали чаще приезжать на отдых в Крым вместе с домашними питомцами. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.При этом, по его данным, в сегменте загородных домов интерес к размещению с животными сохранился на уровне прошлого лета, опция по-прежнему пользуется спросом у туристов.Как сообщалось, Ялта и Севастополь вошли в десятку востребованных направлений для отдыха с питомцами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животнымиПляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцемВ поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, отдых в крыму, отдых с питомцем, внутренний туризм
Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами
Россияне чаще стали ехать в Крым с домашними питомцами