Рейтинг@Mail.ru
Крым продал национализированные активы на 13 млрд рублей - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260605/krym-prodal-natsionalizirovannye-aktivy-na-13-mlrd-rubley-1156614897.html
Крым продал национализированные активы на 13 млрд рублей
Крым продал национализированные активы на 13 млрд рублей - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Крым продал национализированные активы на 13 млрд рублей
Крым получил 13 миллиардов рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов. Об этом сообщил на полях ПМЭФ председатель Госсовета республики... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T09:10
2026-06-05T09:10
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
национализация в крыму
украина
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127832161_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_674d6a581839299e3f41fd5c9f481ece.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Крым получил 13 миллиардов рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов. Об этом сообщил на полях ПМЭФ председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Он также отметил выход из теневого сектора и новый импульс развития многих ранее принадлежавших украинским олигархам предприятий после национализации. Всего, по словам спикера крымского парламента, в Крыму национализировано более шести тысяч объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам.Крыму продолжают выявлять объекты имущества врагов России, властями региона уже национализированы наиболее крупные из них, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий.Делегация Крыма участвует в ПМЭФ. В течение четырех дней республика подпишет меморандумы и соглашения о реализации ряда инвестпроектов. В их числе строительство в Коктебеле мультиформатного рекреационного комплекса и центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, создание крупного паркового комплекса "Крым Наш Парк", возведение мультимодального логистического центра площадью 90 тысяч квадратных метров и другие.РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проверят наличие активов у дискредитирующих Россию релокантовНационализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублейВ Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ – власти
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127832161_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6ac8e2021565638e518c89c54c40bf35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), национализация в крыму, украина, новости
Крым продал национализированные активы на 13 млрд рублей

Крым получил 13 млрд от национализации имущества украинских олигархов – Константинов

09:10 05.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Республики Крым
Госсовет Республики Крым - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Крым получил 13 миллиардов рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов. Об этом сообщил на полях ПМЭФ председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"На 13 миллиардов мы уже продали этого имущества. И на 1,4 миллиарда нам заплатили аренду с этого имущества", – цитирует Константинова РИА Новости.
Он также отметил выход из теневого сектора и новый импульс развития многих ранее принадлежавших украинским олигархам предприятий после национализации. Всего, по словам спикера крымского парламента, в Крыму национализировано более шести тысяч объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам.
Крыму продолжают выявлять объекты имущества врагов России, властями региона уже национализированы наиболее крупные из них, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий.
Делегация Крыма участвует в ПМЭФ. В течение четырех дней республика подпишет меморандумы и соглашения о реализации ряда инвестпроектов. В их числе строительство в Коктебеле мультиформатного рекреационного комплекса и центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, создание крупного паркового комплекса "Крым Наш Парк", возведение мультимодального логистического центра площадью 90 тысяч квадратных метров и другие.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму проверят наличие активов у дискредитирующих Россию релокантов
Национализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублей
В Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ – власти
 
Владимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Национализация в КрымуУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:37В Крыму изменился график движения электричек - отменены 24 состава
11:30В Крыму снова работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
11:27Новая атака ВСУ на Севастополь - дроны сбиты на Фиоленте и у мыса Херсонес
11:24Севастопольцев попросили не гоняться за бензовозами
11:08Насколько прогрелось море у берегов Крыма
10:59В Севастополе объявили воздушную тревогу в третий раз за день
10:54Космический удар: на Землю обрушилась магнитная буря
10:45В Крыму 18-летний курьер мошенников забрал у пенсионерки 700 тысяч рублей
10:28Национальные церемонии и обряды: в Крыму стартует свадебный сезон
10:19Всемирный день окружающей среды в инфографике РИА Новости Крым
10:10На Крымском мосту очередь выросла более чем вдвое
10:01В Крыму экскаваторщик задавил дорожного рабочего
09:538 поездов из Крыма следуют с опозданием
09:46ВСУ трижды атаковали Севастополь - что известно
09:40В Севастополе неизвестные вырубили деревьев на 2,4 млн рублей
09:36Авария на энергосетях – без света часть Симферопольского района
09:27Рейд в Севастополе открыт после 2-часовой остановки
09:19Крымский мост сейчас – со стороны Керчи начала расти очередь
09:10Крым продал национализированные активы на 13 млрд рублей
09:05Беспилотная опасность в Крыму отменена
Лента новостейМолния