https://crimea.ria.ru/20260605/krym-prodal-natsionalizirovannye-aktivy-na-13-mlrd-rubley-1156614897.html

Крым продал национализированные активы на 13 млрд рублей

Крым продал национализированные активы на 13 млрд рублей - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Крым продал национализированные активы на 13 млрд рублей

Крым получил 13 миллиардов рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов. Об этом сообщил на полях ПМЭФ председатель Госсовета республики... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T09:10

2026-06-05T09:10

2026-06-05T09:10

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

национализация в крыму

украина

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127832161_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_674d6a581839299e3f41fd5c9f481ece.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Крым получил 13 миллиардов рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов. Об этом сообщил на полях ПМЭФ председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Он также отметил выход из теневого сектора и новый импульс развития многих ранее принадлежавших украинским олигархам предприятий после национализации. Всего, по словам спикера крымского парламента, в Крыму национализировано более шести тысяч объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам.Крыму продолжают выявлять объекты имущества врагов России, властями региона уже национализированы наиболее крупные из них, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий.Делегация Крыма участвует в ПМЭФ. В течение четырех дней республика подпишет меморандумы и соглашения о реализации ряда инвестпроектов. В их числе строительство в Коктебеле мультиформатного рекреационного комплекса и центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, создание крупного паркового комплекса "Крым Наш Парк", возведение мультимодального логистического центра площадью 90 тысяч квадратных метров и другие.РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проверят наличие активов у дискредитирующих Россию релокантовНационализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублейВ Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ – власти

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), национализация в крыму, украина, новости