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Космонавты устранили место утечки воздуха на МКС
Космонавты устранили место утечки воздуха на МКС - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Космонавты устранили место утечки воздуха на МКС
Одно из двух мест утечки воздуха с Международной космической станции заделано, сейчас экипаж готовится к герметизации второго участка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T19:39
2026-06-05T19:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Одно из двух мест утечки воздуха с Международной космической станции заделано, сейчас экипаж готовится к герметизации второго участка. Об этом сообщили в Роскосмосе.В пятницу на борту МКС в российском сегменте произошла утечка воздуха. Два потенциальных места утечки выявили при надуве отсека переходной камеры. На данный момент безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне, добавили в Роскосмосе."Астронавты НАСА , которые на время проведения ремонтных работ в переходной камере были переведены в пристыкованный корабль Crew Dragon, вернулись на борт МКС для штатного продолжения работы", - уточнили в Роскосмосе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мкс, космос, роскосмос, новости, происшествия, безопасность
Космонавты устранили место утечки воздуха на МКС
Утечка воздуха на МКС не угрожает экипажу и бортовым системам – Роскосмос
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Одно из двух мест утечки воздуха с Международной космической станции заделано, сейчас экипаж готовится к герметизации второго участка. Об этом сообщили в Роскосмосе.
В пятницу на борту МКС в российском сегменте произошла утечка воздуха
. Два потенциальных места утечки выявили при надуве отсека переходной камеры.
"Первое место оперативно было заделано нанесением первого слоя двухкомпонентного герметичного состава "Герметалл-1". Второе место расположено на конусной части ПрК. Проводятся работы по подготовке к его герметизации", - сказано в сообщении.
На данный момент безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне, добавили в Роскосмосе.
"Астронавты НАСА , которые на время проведения ремонтных работ в переходной камере были переведены в пристыкованный корабль Crew Dragon, вернулись на борт МКС для штатного продолжения работы", - уточнили в Роскосмосе.
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