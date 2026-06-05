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Космонавты устранили место утечки воздуха на МКС

Космонавты устранили место утечки воздуха на МКС - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Космонавты устранили место утечки воздуха на МКС

Одно из двух мест утечки воздуха с Международной космической станции заделано, сейчас экипаж готовится к герметизации второго участка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T19:39

2026-06-05T19:39

2026-06-05T19:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Одно из двух мест утечки воздуха с Международной космической станции заделано, сейчас экипаж готовится к герметизации второго участка. Об этом сообщили в Роскосмосе.В пятницу на борту МКС в российском сегменте произошла утечка воздуха. Два потенциальных места утечки выявили при надуве отсека переходной камеры. На данный момент безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне, добавили в Роскосмосе."Астронавты НАСА , которые на время проведения ремонтных работ в переходной камере были переведены в пристыкованный корабль Crew Dragon, вернулись на борт МКС для штатного продолжения работы", - уточнили в Роскосмосе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мкс, космос, роскосмос, новости, происшествия, безопасность