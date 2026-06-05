Рейтинг@Mail.ru
Космонавты устранили место утечки воздуха на МКС - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260605/kosmonavty-ustranili-mesto-utechki-vozdukha-na-mks-1156639902.html
Космонавты устранили место утечки воздуха на МКС
Космонавты устранили место утечки воздуха на МКС - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Космонавты устранили место утечки воздуха на МКС
Одно из двух мест утечки воздуха с Международной космической станции заделано, сейчас экипаж готовится к герметизации второго участка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T19:39
2026-06-05T19:39
мкс
космос
роскосмос
новости
происшествия
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140551287_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_741ff7648e855937568b0807e1824154.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Одно из двух мест утечки воздуха с Международной космической станции заделано, сейчас экипаж готовится к герметизации второго участка. Об этом сообщили в Роскосмосе.В пятницу на борту МКС в российском сегменте произошла утечка воздуха. Два потенциальных места утечки выявили при надуве отсека переходной камеры. На данный момент безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне, добавили в Роскосмосе."Астронавты НАСА , которые на время проведения ремонтных работ в переходной камере были переведены в пристыкованный корабль Crew Dragon, вернулись на борт МКС для штатного продолжения работы", - уточнили в Роскосмосе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140551287_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8e65d614a3aea051f430f14ba561de47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мкс, космос, роскосмос, новости, происшествия, безопасность
Космонавты устранили место утечки воздуха на МКС

Утечка воздуха на МКС не угрожает экипажу и бортовым системам – Роскосмос

19:39 05.06.2026
 
© РоскосмосМКС. Архивное фото
МКС. Архивное фото
© Роскосмос
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Одно из двух мест утечки воздуха с Международной космической станции заделано, сейчас экипаж готовится к герметизации второго участка. Об этом сообщили в Роскосмосе.
В пятницу на борту МКС в российском сегменте произошла утечка воздуха. Два потенциальных места утечки выявили при надуве отсека переходной камеры.
"Первое место оперативно было заделано нанесением первого слоя двухкомпонентного герметичного состава "Герметалл-1". Второе место расположено на конусной части ПрК. Проводятся работы по подготовке к его герметизации", - сказано в сообщении.
На данный момент безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне, добавили в Роскосмосе.
"Астронавты НАСА , которые на время проведения ремонтных работ в переходной камере были переведены в пристыкованный корабль Crew Dragon, вернулись на борт МКС для штатного продолжения работы", - уточнили в Роскосмосе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МКСкосмосРоскосмосНовостиПроисшествияБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:10Запорожская АЭС полностью обесточена
21:06Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
20:57"Совсем голову потеряли": Путин об ударах по Запорожской АЭС
20:46Когда в Севастополе появится топливо в свободной продаже
20:33Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
20:31Они тоже люди: социальная столовая работает в Симферополе 12 лет
20:28Воздушную тревогу в Севастополе отменили
20:18Поезд из Петербурга в Евпаторию на 6 июня отменили
20:10В Севастополе снова сирены – воздушная тревога объявлена в седьмой раз
20:06Хуснуллин заявил об историческом рекорде по вводу жилья
19:52Дроны ударили по списанной технике Запорожской АЭС – есть раненые
19:48Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
19:39Космонавты устранили место утечки воздуха на МКС
19:11Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма
19:04Когда закончится СВО
18:56На Кубани призвали не снимать и не публиковать фото поездов и грузовиков
18:43Путин обратился к российским военным на СВО
18:32Воздушная тревога объявлена в Севастополе в шестой раз
18:23Путин ответил на письмо Зеленского
18:15Бензин в Севастополе: как будут помогать застрявшим в городе туристам
Лента новостейМолния