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Космический удар: на Землю обрушилась магнитная буря

Космический удар: на Землю обрушилась магнитная буря - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Космический удар: на Землю обрушилась магнитная буря

Магнитная буря уровня G2 обрушилась на Землю утром в пятницу и продолжит бушевать в течение всего дня. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T10:54

2026-06-05T10:54

2026-06-05T10:54

магнитные бури

геомагнитный шторм

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метеозависимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Магнитная буря уровня G2 обрушилась на Землю утром в пятницу и продолжит бушевать в течение всего дня. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики.В соответствии с прогнозным графиком Лаборатории, космическая буря, которая началась в полночь продолжит бушевать до 15 часов пятницы. В течение всего этого времени ее мощность будет изменяться от уровня G1 до уровня G2.Далее до 21.00 геомагнитный фон станет спокойнее, но все еще будет оставаться в возбужденной "желтой" зоне. С новой силой магнитная буря ударит в 21.00 и будет продолжать бушевать до полуночи, однако ее сила также не превысит слабого уровня G1.По прогнозу специалистов, следующие геомагнитные штормы обрушаться на Землю 11 и 12 июня.Мощную и затяжную магнитную бурю из-за серии сильных вспышек на Солнце лаборатория прогнозировала накануне. В целом геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, считают ученые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце начнется мертвый сезонЧерный взрыв произошел на СолнцеИтог впечатляет: что увидели ученые на космоснимках заповедника Опук

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магнитные бури, геомагнитный шторм, космос, новости, земля, солнце, вспышки на солнце, метеозависимость