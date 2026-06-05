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Компании обязали сообщать о разливе нефти за 30 минут – новые правила - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Компании обязали сообщать о разливе нефти за 30 минут – новые правила
Компании обязали сообщать о разливе нефти за 30 минут – новые правила - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Компании обязали сообщать о разливе нефти за 30 минут – новые правила
В России обновлены правила подготовки планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти. Соответствующее постановление принято правительством, документ... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T13:05
2026-06-05T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В России обновлены правила подготовки планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти. Соответствующее постановление принято правительством, документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.Отмечается, что часть нововведений направлена на улучшение процедур для компаний. Так, согласованием планов теперь будут заниматься территориальные органы Росприроднадзора по месту нахождения объекта с максимальным расчетным объемом разлива.Кроме того, уточнены требования к содержанию планов. Теперь в них необходимо указывать сведения об образующихся при ликвидации разлива отходах, используемых сорбентах, а также о дальнейшем обращении с собранными нефтепродуктами и отходами. При этом исключается требование об указании объема и стоимости работ по каждому из запланированных мероприятий.Изменения коснулись проведения комплексных учений по ликвидации аварийных разливов. Они должны проводиться не реже 1 раза в 5 лет после утверждения плана, а также в случаях внесения изменений в него. В комплексных учениях помимо аварийно-спасательных служб теперь будут участвовать и организации, отвечающие за сбор и транспортировку нефтесодержащих отходов.Порядок оповещения о разливах также скорректирован. Сообщить о месте обнаружения, а не возникновения разлива, необходимо в течение 30 минут. Подробная информация о масштабе происшествия, причинах и принимаемых мерах должна быть передана в течение 4 часов для водных объектов и 6 часов для разливов на суше с обязательным указанием координат места аварии.Ране сообщалось о разливе нефтепродуктов, который произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущербВ Туапсе на месте разлива нефти установили ловушки и дополнительные боныКак перезимовала экосистема Черного моря - биолог
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нефть, россия, экология, новости, росприроднадзор, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, закон и право
Компании обязали сообщать о разливе нефти за 30 минут – новые правила

В России изменили требования к подготовке планов ликвидации разливов нефти

13:05 05.06.2026
 
© MARK RALSTONНефтяное пятно в Мексиканском заливе образовалось в результате катастрофы платформы BP Deepwater Horizon у берегов Луизианы, 7 мая 2010 года. Фото AFP
Нефтяное пятно в Мексиканском заливе образовалось в результате катастрофы платформы BP Deepwater Horizon у берегов Луизианы, 7 мая 2010 года. Фото AFP
© MARK RALSTON
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В России обновлены правила подготовки планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти. Соответствующее постановление принято правительством, документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.
"Правительство России утвердило изменения в правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории России, за исключением внутренних морских вод и территориального моря РФ", - сообщили в ведомстве со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что часть нововведений направлена на улучшение процедур для компаний. Так, согласованием планов теперь будут заниматься территориальные органы Росприроднадзора по месту нахождения объекта с максимальным расчетным объемом разлива.
Кроме того, уточнены требования к содержанию планов. Теперь в них необходимо указывать сведения об образующихся при ликвидации разлива отходах, используемых сорбентах, а также о дальнейшем обращении с собранными нефтепродуктами и отходами. При этом исключается требование об указании объема и стоимости работ по каждому из запланированных мероприятий.
Изменения коснулись проведения комплексных учений по ликвидации аварийных разливов. Они должны проводиться не реже 1 раза в 5 лет после утверждения плана, а также в случаях внесения изменений в него. В комплексных учениях помимо аварийно-спасательных служб теперь будут участвовать и организации, отвечающие за сбор и транспортировку нефтесодержащих отходов.
Порядок оповещения о разливах также скорректирован. Сообщить о месте обнаружения, а не возникновения разлива, необходимо в течение 30 минут. Подробная информация о масштабе происшествия, причинах и принимаемых мерах должна быть передана в течение 4 часов для водных объектов и 6 часов для разливов на суше с обязательным указанием координат места аварии.
Ране сообщалось о разливе нефтепродуктов, который произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки.
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НефтьРоссияЭкологияНовостиРосприроднадзорРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаЗакон и право
 
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