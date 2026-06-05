https://crimea.ria.ru/20260605/kompanii-obyazali-soobschat-o-razlive-nefti-za-30-minut--novye-pravila-1156624752.html
Компании обязали сообщать о разливе нефти за 30 минут – новые правила
Компании обязали сообщать о разливе нефти за 30 минут – новые правила - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Компании обязали сообщать о разливе нефти за 30 минут – новые правила
В России обновлены правила подготовки планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти. Соответствующее постановление принято правительством, документ... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T13:05
2026-06-05T13:05
2026-06-05T13:05
нефть
россия
экология
новости
росприроднадзор
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/15/1128302944_0:46:1025:622_1920x0_80_0_0_241a0574bd9dc5b91608f54c2ecc6619.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В России обновлены правила подготовки планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти. Соответствующее постановление принято правительством, документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.Отмечается, что часть нововведений направлена на улучшение процедур для компаний. Так, согласованием планов теперь будут заниматься территориальные органы Росприроднадзора по месту нахождения объекта с максимальным расчетным объемом разлива.Кроме того, уточнены требования к содержанию планов. Теперь в них необходимо указывать сведения об образующихся при ликвидации разлива отходах, используемых сорбентах, а также о дальнейшем обращении с собранными нефтепродуктами и отходами. При этом исключается требование об указании объема и стоимости работ по каждому из запланированных мероприятий.Изменения коснулись проведения комплексных учений по ликвидации аварийных разливов. Они должны проводиться не реже 1 раза в 5 лет после утверждения плана, а также в случаях внесения изменений в него. В комплексных учениях помимо аварийно-спасательных служб теперь будут участвовать и организации, отвечающие за сбор и транспортировку нефтесодержащих отходов.Порядок оповещения о разливах также скорректирован. Сообщить о месте обнаружения, а не возникновения разлива, необходимо в течение 30 минут. Подробная информация о масштабе происшествия, причинах и принимаемых мерах должна быть передана в течение 4 часов для водных объектов и 6 часов для разливов на суше с обязательным указанием координат места аварии.Ране сообщалось о разливе нефтепродуктов, который произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущербВ Туапсе на месте разлива нефти установили ловушки и дополнительные боныКак перезимовала экосистема Черного моря - биолог
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/15/1128302944_67:0:956:667_1920x0_80_0_0_b2cfeac2c43b60fbe28d4b960c4d9f26.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, экология, новости, росприроднадзор, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, закон и право
Компании обязали сообщать о разливе нефти за 30 минут – новые правила
В России изменили требования к подготовке планов ликвидации разливов нефти
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В России обновлены правила подготовки планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти. Соответствующее постановление принято правительством, документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.
"Правительство России утвердило изменения в правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории России, за исключением внутренних морских вод и территориального моря РФ", - сообщили в ведомстве со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что часть нововведений направлена на улучшение процедур для компаний. Так, согласованием планов теперь будут заниматься территориальные органы Росприроднадзора по месту нахождения объекта с максимальным расчетным объемом разлива.
Кроме того, уточнены требования к содержанию планов. Теперь в них необходимо указывать сведения об образующихся при ликвидации разлива отходах, используемых сорбентах, а также о дальнейшем обращении с собранными нефтепродуктами и отходами. При этом исключается требование об указании объема и стоимости работ по каждому из запланированных мероприятий.
Изменения коснулись проведения комплексных учений по ликвидации аварийных разливов. Они должны проводиться не реже 1 раза в 5 лет после утверждения плана, а также в случаях внесения изменений в него. В комплексных учениях помимо аварийно-спасательных служб теперь будут участвовать и организации, отвечающие за сбор и транспортировку нефтесодержащих отходов.
Порядок оповещения о разливах также скорректирован. Сообщить о месте обнаружения, а не возникновения разлива, необходимо в течение 30 минут. Подробная информация о масштабе происшествия, причинах и принимаемых мерах должна быть передана в течение 4 часов для водных объектов и 6 часов для разливов на суше с обязательным указанием координат места аварии.
Ране сообщалось о разливе нефтепродуктов, который произошел
в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли
66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: