https://crimea.ria.ru/20260605/kompanii-obyazali-soobschat-o-razlive-nefti-za-30-minut--novye-pravila-1156624752.html

Компании обязали сообщать о разливе нефти за 30 минут – новые правила

Компании обязали сообщать о разливе нефти за 30 минут – новые правила - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Компании обязали сообщать о разливе нефти за 30 минут – новые правила

В России обновлены правила подготовки планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти. Соответствующее постановление принято правительством, документ... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T13:05

2026-06-05T13:05

2026-06-05T13:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В России обновлены правила подготовки планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти. Соответствующее постановление принято правительством, документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.Отмечается, что часть нововведений направлена на улучшение процедур для компаний. Так, согласованием планов теперь будут заниматься территориальные органы Росприроднадзора по месту нахождения объекта с максимальным расчетным объемом разлива.Кроме того, уточнены требования к содержанию планов. Теперь в них необходимо указывать сведения об образующихся при ликвидации разлива отходах, используемых сорбентах, а также о дальнейшем обращении с собранными нефтепродуктами и отходами. При этом исключается требование об указании объема и стоимости работ по каждому из запланированных мероприятий.Изменения коснулись проведения комплексных учений по ликвидации аварийных разливов. Они должны проводиться не реже 1 раза в 5 лет после утверждения плана, а также в случаях внесения изменений в него. В комплексных учениях помимо аварийно-спасательных служб теперь будут участвовать и организации, отвечающие за сбор и транспортировку нефтесодержащих отходов.Порядок оповещения о разливах также скорректирован. Сообщить о месте обнаружения, а не возникновения разлива, необходимо в течение 30 минут. Подробная информация о масштабе происшествия, причинах и принимаемых мерах должна быть передана в течение 4 часов для водных объектов и 6 часов для разливов на суше с обязательным указанием координат места аварии.Ране сообщалось о разливе нефтепродуктов, который произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущербВ Туапсе на месте разлива нефти установили ловушки и дополнительные боныКак перезимовала экосистема Черного моря - биолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нефть, россия, экология, новости, росприроднадзор, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, закон и право