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Когда закончится СВО
Когда закончится СВО - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Когда закончится СВО
Россия исходит из того, что специальная военная операция завершится достижением целей РФ, в том числе по денацификации Украины и освобождением Донбасса. Об этом РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T19:04
2026-06-05T19:04
2026-06-05T19:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Россия исходит из того, что специальная военная операция завершится достижением целей РФ, в том числе по денацификации Украины и освобождением Донбасса. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Путин отметил, что Луганская Народная Республика с 1 апреля полностью находится под контролем России, а в Донецкой Народной Республике осталось освободить 15%."И мы будем этого добиваться. Как и других целей на переговорах, включая денацификацию. Нам говорят: какая денацификация? Только что нацистов на Украине перезахоронили — тех, кто убивал мирных людей. Только поляки вяло отреагировали, потому что эти нацисты убивали евреев и поляков. Мы ставили одной из целей денацификацию, и мы будем ее добиваться", - подчеркнул президент РФ.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обратился к российским военным на СВО Путин ответил на письмо ЗеленскогоУкраина "заканчивается": что ждет Запад в случае затягивания конфликта
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владимир путин (политик), новости сво, россия, пмэф, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, новости, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Россия исходит из того, что специальная военная операция завершится достижением целей РФ, в том числе по денацификации Украины и освобождением Донбасса. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Что касается боевых действий - исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что Луганская Народная Республика с 1 апреля полностью находится под контролем России, а в Донецкой Народной Республике осталось освободить 15%.
"И мы будем этого добиваться. Как и других целей на переговорах, включая денацификацию. Нам говорят: какая денацификация? Только что нацистов на Украине перезахоронили — тех, кто убивал мирных людей. Только поляки вяло отреагировали, потому что эти нацисты убивали евреев и поляков. Мы ставили одной из целей денацификацию, и мы будем ее добиваться", - подчеркнул президент РФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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