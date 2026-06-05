Когда в Севастополе появится топливо в свободной продаже
Власти Севастополя рассчитывают открыть свободные продажи топлива в ближайшие дни
20:46 05.06.2026 (обновлено: 20:48 05.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Власти Севастополя рассчитывают, что открыть свободные продажи топлива удастся в ближайшие дни. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Рассчитываем, что сможем открыть свободные продажи в ближайшие дни, но завтра, в субботу, свободной продажи бензина на заправках "ТЭС" и "АТАН" не будет", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
При этом по ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки.
"Департамент цифрового развития вместе с IT-специалистами сейчас заканчивает разработку системы учета и продажи топлива на городских АЗС, чтобы упорядочить и систематизировать доступ для всех жителей и снизить ажиотаж. Ожидаем, что сможем запустить ее с понедельника", - добавил градоначальник.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
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