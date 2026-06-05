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Когда в Севастополе появится топливо в свободной продаже

Когда в Севастополе появится топливо в свободной продаже - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Когда в Севастополе появится топливо в свободной продаже

Власти Севастополя рассчитывают, что открыть свободные продажи топлива удастся в ближайшие дни. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T20:46

2026-06-05T20:46

2026-06-05T20:48

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Власти Севастополя рассчитывают, что открыть свободные продажи топлива удастся в ближайшие дни. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.При этом по ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристовПолностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – АксеновКак в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензиномСевастопольцев попросили не гоняться за бензовозами

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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