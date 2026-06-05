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Когда в Крыму введут особый противопожарный режим и что это значит - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Когда в Крыму введут особый противопожарный режим и что это значит
Когда в Крыму введут особый противопожарный режим и что это значит - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Когда в Крыму введут особый противопожарный режим и что это значит
Особый противопожарный режим в Крыму введут после того, как в регионе будут зафиксированы IV и V классы пожарной опасности. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T06:45
2026-06-05T07:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Особый противопожарный режим в Крыму введут после того, как в регионе будут зафиксированы IV и V классы пожарной опасности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул, уточнив, что тогда под запретом окажется разведение открытого огня.Скуртул подчеркнул, что согласно своду правил при разработке специальных технических условий на проектирование и строительство источников наружного противопожарного водоснабжения, в республике все хорошо организовано. Кроме того, дополнительные и альтернативные емкости с водой уже предусмотрены в Ялте, Феодосии и в Симферопольском районе - для того, чтобы не возникало дополнительных сложностей при тушении возможных пожаров.В Крыму и Севастополе с 1 апреля стартовал пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.В прошлом году особый противопожарный режим был объявлен в Крыму уже 1 мая. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима штраф составляет от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 36 человек погибли на пожарах с начала годаЛес без пожаров: в Севастополе обновляют 2000 км минерализованных полосЧеловеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
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Когда в Крыму введут особый противопожарный режим и что это значит

В Крыму особый противопожарный режим введут после введения 4 и 5 класса пожароопасности

06:45 05.06.2026 (обновлено: 07:40 05.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Особый противопожарный режим в Крыму введут после того, как в регионе будут зафиксированы IV и V классы пожарной опасности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул, уточнив, что тогда под запретом окажется разведение открытого огня.
"В Крыму особый противопожарный режим еще не введен. Вводится он после того, как на протяжении трех-четырех дней на территории нескольких муниципальных образованиях будут зафиксированы наивысшие классы пожарной опасности - четвертый и пятый", - пояснил начальник профильного управления.
Скуртул подчеркнул, что согласно своду правил при разработке специальных технических условий на проектирование и строительство источников наружного противопожарного водоснабжения, в республике все хорошо организовано. Кроме того, дополнительные и альтернативные емкости с водой уже предусмотрены в Ялте, Феодосии и в Симферопольском районе - для того, чтобы не возникало дополнительных сложностей при тушении возможных пожаров.
В Крыму и Севастополе с 1 апреля стартовал пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
В прошлом году особый противопожарный режим был объявлен в Крыму уже 1 мая. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима штраф составляет от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.
Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
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КрымПротивопожарный режимНовости КрымаМЧС КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымИгорь Скуртул
 
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