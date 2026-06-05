https://crimea.ria.ru/20260605/kogda-v-krymu-vvedut-osobyy-protivopozharnyy-rezhim-i-chto-eto-znachit-1156557080.html

Когда в Крыму введут особый противопожарный режим и что это значит

Когда в Крыму введут особый противопожарный режим и что это значит - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Когда в Крыму введут особый противопожарный режим и что это значит

Особый противопожарный режим в Крыму введут после того, как в регионе будут зафиксированы IV и V классы пожарной опасности. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T06:45

2026-06-05T06:45

2026-06-05T07:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Особый противопожарный режим в Крыму введут после того, как в регионе будут зафиксированы IV и V классы пожарной опасности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул, уточнив, что тогда под запретом окажется разведение открытого огня.Скуртул подчеркнул, что согласно своду правил при разработке специальных технических условий на проектирование и строительство источников наружного противопожарного водоснабжения, в республике все хорошо организовано. Кроме того, дополнительные и альтернативные емкости с водой уже предусмотрены в Ялте, Феодосии и в Симферопольском районе - для того, чтобы не возникало дополнительных сложностей при тушении возможных пожаров.В Крыму и Севастополе с 1 апреля стартовал пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.В прошлом году особый противопожарный режим был объявлен в Крыму уже 1 мая. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима штраф составляет от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 36 человек погибли на пожарах с начала годаЛес без пожаров: в Севастополе обновляют 2000 км минерализованных полосЧеловеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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