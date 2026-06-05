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Хуснуллин заявил об историческом рекорде по вводу жилья - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Хуснуллин заявил об историческом рекорде по вводу жилья
Хуснуллин заявил об историческом рекорде по вводу жилья - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Хуснуллин заявил об историческом рекорде по вводу жилья
За 2025 год в России ввели в эксплуатацию рекордно большой объем недвижимости. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ, куратор в Южном... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T20:06
2026-06-05T20:06
новости
марат хуснуллин
жилье
россия
строительство
недвижимость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. За 2025 год в России ввели в эксплуатацию рекордно большой объем недвижимости. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ, куратор в Южном федеральном округе Марат Хуснуллин.Он отметил, что за 2025 год было достигнуты хорошие показатели по дорогам. "В этом году из-за непогоды стартовали чуть позже, есть небольшая задержка. Но дорожники у нас подготовленные, до конца года, уверен, наверстаем", - добавил вице-премьер РФ.Ранее сообщалось, что за первый квартал 2026 года в Крыму введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров жилья. Из них в многоквартирных жилых домах – 47 тысяч квадратных метров, ИЖС – 197 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вышел на первое место в ЮФО по темпам роста строительстваСДК заняла первое место по объему построенного жилья в КрымуВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму
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96
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новости, марат хуснуллин, жилье, россия, строительство, недвижимость
Хуснуллин заявил об историческом рекорде по вводу жилья

За 2025 год в России ввели в эксплуатацию рекордно большой объем недвижимости

20:06 05.06.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСтроительство жилья в Крыму
Строительство жилья в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. За 2025 год в России ввели в эксплуатацию рекордно большой объем недвижимости. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ, куратор в Южном федеральном округе Марат Хуснуллин.
"По итогам прошлого года ввели самый большой объем недвижимости за всю историю страны – почти 150 млн кв. м. При этом хочу подчеркнуть, что такие вопросы за один день не решаются. Чтобы достичь успеха, нужны годы системной работы. И такая работа у нас ведется", - сказал Хуснуллин.
Он отметил, что за 2025 год было достигнуты хорошие показатели по дорогам.
"В этом году из-за непогоды стартовали чуть позже, есть небольшая задержка. Но дорожники у нас подготовленные, до конца года, уверен, наверстаем", - добавил вице-премьер РФ.
Ранее сообщалось, что за первый квартал 2026 года в Крыму введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров жилья. Из них в многоквартирных жилых домах – 47 тысяч квадратных метров, ИЖС – 197 квадратных метров.
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НовостиМарат ХуснуллинЖильеРоссияСтроительствоНедвижимость
 
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