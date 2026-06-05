https://crimea.ria.ru/20260605/khusnullin-zayavil-ob-istoricheskom-rekorde-po-vvodu-zhilya-1156631737.html

Хуснуллин заявил об историческом рекорде по вводу жилья

Хуснуллин заявил об историческом рекорде по вводу жилья - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Хуснуллин заявил об историческом рекорде по вводу жилья

За 2025 год в России ввели в эксплуатацию рекордно большой объем недвижимости. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ, куратор в Южном... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T20:06

2026-06-05T20:06

2026-06-05T20:06

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россия

строительство

недвижимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. За 2025 год в России ввели в эксплуатацию рекордно большой объем недвижимости. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ, куратор в Южном федеральном округе Марат Хуснуллин.Он отметил, что за 2025 год было достигнуты хорошие показатели по дорогам. "В этом году из-за непогоды стартовали чуть позже, есть небольшая задержка. Но дорожники у нас подготовленные, до конца года, уверен, наверстаем", - добавил вице-премьер РФ.Ранее сообщалось, что за первый квартал 2026 года в Крыму введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров жилья. Из них в многоквартирных жилых домах – 47 тысяч квадратных метров, ИЖС – 197 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вышел на первое место в ЮФО по темпам роста строительстваСДК заняла первое место по объему построенного жилья в КрымуВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, марат хуснуллин, жилье, россия, строительство, недвижимость