https://crimea.ria.ru/20260605/khimicheskaya-ataka-na-kubani---vlasti-oprovergli-feyk-1156626947.html
Химическая атака на Кубани - власти опровергли фейк
Химическая атака на Кубани - власти опровергли фейк - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Химическая атака на Кубани - власти опровергли фейк
Власти Кубани назвали фейком новость о якобы произошедшей химической атаке в Туапсе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T13:52
2026-06-05T13:52
2026-06-05T13:52
туапсе
кубань
краснодарский край
фейк
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_0:65:1051:656_1920x0_80_0_0_27a9fd8003bb36858044a22af8430055.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Власти Кубани назвали фейком новость о якобы произошедшей химической атаке в Туапсе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. В оперштабе рассказали, что в настоящее время в Туапсинском округе объявлена угроза атаки БПЛА, а не химической атаки, о чем сообщали также в пресс-службе администрации муниципалитета. По данным оперативных служб региона, угрозы химической атаки нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС в Крыму – власти опровергли фейкКрымчан предупредили о фейковых документах от имени Совмина РКМассовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновников
туапсе
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_46:0:1006:720_1920x0_80_0_0_27aa2c2bbff6f5ecde20cbe8a25e4413.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туапсе, кубань, краснодарский край, фейк, новости
Химическая атака на Кубани - власти опровергли фейк
На Кубани опровергли фейк о химической атаке в Туапсе