https://crimea.ria.ru/20260605/khimicheskaya-ataka-na-kubani---vlasti-oprovergli-feyk-1156626947.html

Химическая атака на Кубани - власти опровергли фейк

Химическая атака на Кубани - власти опровергли фейк - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Химическая атака на Кубани - власти опровергли фейк

Власти Кубани назвали фейком новость о якобы произошедшей химической атаке в Туапсе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T13:52

2026-06-05T13:52

2026-06-05T13:52

туапсе

кубань

краснодарский край

фейк

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Власти Кубани назвали фейком новость о якобы произошедшей химической атаке в Туапсе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. В оперштабе рассказали, что в настоящее время в Туапсинском округе объявлена угроза атаки БПЛА, а не химической атаки, о чем сообщали также в пресс-службе администрации муниципалитета. По данным оперативных служб региона, угрозы химической атаки нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС в Крыму – власти опровергли фейкКрымчан предупредили о фейковых документах от имени Совмина РКМассовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновников

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кубань

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, кубань, краснодарский край, фейк, новости