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Химическая атака на Кубани - власти опровергли фейк - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Химическая атака на Кубани - власти опровергли фейк
Химическая атака на Кубани - власти опровергли фейк - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Химическая атака на Кубани - власти опровергли фейк
Власти Кубани назвали фейком новость о якобы произошедшей химической атаке в Туапсе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T13:52
2026-06-05T13:52
туапсе
кубань
краснодарский край
фейк
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Власти Кубани назвали фейком новость о якобы произошедшей химической атаке в Туапсе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. В оперштабе рассказали, что в настоящее время в Туапсинском округе объявлена угроза атаки БПЛА, а не химической атаки, о чем сообщали также в пресс-службе администрации муниципалитета. По данным оперативных служб региона, угрозы химической атаки нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС в Крыму – власти опровергли фейкКрымчан предупредили о фейковых документах от имени Совмина РКМассовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновников
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РИА Новости Крым
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туапсе, кубань, краснодарский край, фейк, новости
Химическая атака на Кубани - власти опровергли фейк

На Кубани опровергли фейк о химической атаке в Туапсе

13:52 05.06.2026
 
Фейк
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Власти Кубани назвали фейком новость о якобы произошедшей химической атаке в Туапсе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация, якобы Туапсинский муниципальный округ подвергся химической атаке, а облако зараженного воздуха перемещается в сторону Геленджика. Аналогичные звонки поступают и в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб. Это – фейк!", - говорится в сообщении.
В оперштабе рассказали, что в настоящее время в Туапсинском округе объявлена угроза атаки БПЛА, а не химической атаки, о чем сообщали также в пресс-службе администрации муниципалитета.
По данным оперативных служб региона, угрозы химической атаки нет.
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