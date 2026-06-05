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Как за год вырос спрос на летний отдых в Крыму
Как за год вырос спрос на летний отдых в Крыму - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Как за год вырос спрос на летний отдых в Крыму
Летний Крым снова возглавил рейтинг популярных направлений у российских туристов, а спрос на посуточную аренду квартир вырос более, чем на 50% по сравнению с... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T22:48
2026-06-05T22:48
2026-06-05T22:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Летний Крым снова возглавил рейтинг популярных направлений у российских туристов, а спрос на посуточную аренду квартир вырос более, чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель по развитию сервисов для арендодателей платформы Авито Путешествия Рауль Салахов.По его данным, уже в июне интерес к загородному сегменту увеличился на 10%. При этом спрос на краткосрочную аренду квартир в первый летний месяц остается на уровне прошлого года. Основные бронирования приходятся на следующие летние месяцы.Феодосия, Ялта, Алушта и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в отелях в июне 2026 года, также Ялта в первой тройке среди российских городов для отдыха россиян парами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По сценарию отдыха: как малый и средний бизнес Крыма подготовился к сезону"Золотые пески России": Крым получит 10 тысяч номеров за десять летВ крымских городах открывают новые объекты для туристов и жителей полуострова
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Как за год вырос спрос на летний отдых в Крыму
Летний Крым снова возглавил топ-направлений у российских туристов – исследование