https://crimea.ria.ru/20260605/kak-v-krymu-stroyat-obekty-po-gosprogramme-1156633223.html

Как в Крыму строят объекты по госпрограмме

Как в Крыму строят объекты по госпрограмме - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Как в Крыму строят объекты по госпрограмме

В Крыму заявили о высокой степени готовности ряда объектов социальной и инженерной инфраструктуры, строительство которых ведется в рамках госпрограммы... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T17:24

2026-06-05T17:24

2026-06-05T17:24

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

строительство

строительство кос в крыму

госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму заявили о высокой степени готовности ряда объектов социальной и инженерной инфраструктуры, строительство которых ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". О ходе строительства рассказали в Министерстве строительства и архитектуры Крыма.В то же время строительная готовность второй нитки водовода до водоочистных сооружений "Петровские скалы" в Симферополе составляет 90%. Готовность канализационных очистных сооружений в Коктебеле оценили в 73%, а вот такого же объекта в поселке Приморский (Феодосия) – в 23%. Реконструкция очистных в Форосе выполнена на 58%.Ранее сообщалось, что канализационные очистные сооружения для Евпатории, расположенные на территории Уютненского сельского поселения в Сакском районе, готовы более чем на 20%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минстрое назвали срок окончания реставрации дачи Стамболи в ФеодосииКак идет строительство канализационного коллектора в БалаклавеВ новых регионах РФ восстановили 3,5 тысячи километров дорог - "Автодор"

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), строительство, строительство кос в крыму, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", крым, новости крыма