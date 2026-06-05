Как в Крыму строят объекты по госпрограмме
Минстрой рассказал о степени готовности водовода в Симферополе и очистных в Форосе
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Крыму построят 16 очистных сооружений до 2030 года – Аксенов
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму заявили о высокой степени готовности ряда объектов социальной и инженерной инфраструктуры, строительство которых ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". О ходе строительства рассказали в Министерстве строительства и архитектуры Крыма.
"Высокие темпы демонстрирует строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при КИПУ в Симферополе (готовность 81%) и общеобразовательной школы в микрорайоне "Луговое" Симферополя (готовность 82%). Строительная готовность дома культуры в городе Старый Крым составляет 73%. Строительство Бахчисарайского психоневрологического интерната на 250 коек выполнено на 65%", - рассказали в министерстве.
В то же время строительная готовность второй нитки водовода до водоочистных сооружений "Петровские скалы" в Симферополе составляет 90%. Готовность канализационных очистных сооружений в Коктебеле оценили в 73%, а вот такого же объекта в поселке Приморский (Феодосия) – в 23%. Реконструкция очистных в Форосе выполнена на 58%.
"Главный акцент - строгое соблюдение графиков и контроль качества на всех этапах", - отметил министр строительства и архитектуры Крыма Эдуард Щеголев.
Ранее сообщалось, что канализационные очистные сооружения для Евпатории, расположенные на территории Уютненского сельского поселения в Сакском районе, готовы более чем на 20%.
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