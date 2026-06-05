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Как в Крыму строят объекты по госпрограмме - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Как в Крыму строят объекты по госпрограмме
Как в Крыму строят объекты по госпрограмме - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Как в Крыму строят объекты по госпрограмме
В Крыму заявили о высокой степени готовности ряда объектов социальной и инженерной инфраструктуры, строительство которых ведется в рамках госпрограммы... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T17:24
2026-06-05T17:24
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
строительство
строительство кос в крыму
госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму заявили о высокой степени готовности ряда объектов социальной и инженерной инфраструктуры, строительство которых ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". О ходе строительства рассказали в Министерстве строительства и архитектуры Крыма.В то же время строительная готовность второй нитки водовода до водоочистных сооружений "Петровские скалы" в Симферополе составляет 90%. Готовность канализационных очистных сооружений в Коктебеле оценили в 73%, а вот такого же объекта в поселке Приморский (Феодосия) – в 23%. Реконструкция очистных в Форосе выполнена на 58%.Ранее сообщалось, что канализационные очистные сооружения для Евпатории, расположенные на территории Уютненского сельского поселения в Сакском районе, готовы более чем на 20%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минстрое назвали срок окончания реставрации дачи Стамболи в ФеодосииКак идет строительство канализационного коллектора в БалаклавеВ новых регионах РФ восстановили 3,5 тысячи километров дорог - "Автодор"
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министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), строительство, строительство кос в крыму, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", крым, новости крыма
Как в Крыму строят объекты по госпрограмме

Минстрой рассказал о степени готовности водовода в Симферополе и очистных в Форосе

17:24 05.06.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Крыму построят 16 очистных сооружений до 2030 года – Аксенов
В Крыму построят 16 очистных сооружений до 2030 года – Аксенов
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму заявили о высокой степени готовности ряда объектов социальной и инженерной инфраструктуры, строительство которых ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". О ходе строительства рассказали в Министерстве строительства и архитектуры Крыма.
"Высокие темпы демонстрирует строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при КИПУ в Симферополе (готовность 81%) и общеобразовательной школы в микрорайоне "Луговое" Симферополя (готовность 82%). Строительная готовность дома культуры в городе Старый Крым составляет 73%. Строительство Бахчисарайского психоневрологического интерната на 250 коек выполнено на 65%", - рассказали в министерстве.
В то же время строительная готовность второй нитки водовода до водоочистных сооружений "Петровские скалы" в Симферополе составляет 90%. Готовность канализационных очистных сооружений в Коктебеле оценили в 73%, а вот такого же объекта в поселке Приморский (Феодосия) – в 23%. Реконструкция очистных в Форосе выполнена на 58%.
"Главный акцент - строгое соблюдение графиков и контроль качества на всех этапах", - отметил министр строительства и архитектуры Крыма Эдуард Щеголев.
Ранее сообщалось, что канализационные очистные сооружения для Евпатории, расположенные на территории Уютненского сельского поселения в Сакском районе, готовы более чем на 20%.
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Министерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)СтроительствоСтроительство КОС в КрымуГоспрограмма "Социальное экономическое развитие Крыма и Севастополя"КрымНовости Крыма
 
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