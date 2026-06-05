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Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензином
Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензином - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензином
Власти Крыма прорабатывают вопрос доставки лекарств по региону на фоне дефицита топлива. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T16:57
2026-06-05T16:57
2026-06-05T17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Власти Крыма прорабатывают вопрос доставки лекарств по региону на фоне дефицита топлива. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его данным, работа по заправке автомобилей логистических и дистрибьюторских компаний, ритейла и торговых сетей организована министерством промышленности и торговли. Доставка строительных и продовольственных товаров – в приоритете.Для дистрибьютеров, которым необходима помощь в организации доставки товаров, открыта горячая линия минпромторга.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет.По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензином
В Крыму на фоне дефицита бензина найдут способ доставить лекарства – Аксенов
16:57 05.06.2026 (обновлено: 17:04 05.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Власти Крыма прорабатывают вопрос доставки лекарств по региону на фоне дефицита топлива. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его данным, работа по заправке автомобилей логистических и дистрибьюторских компаний, ритейла и торговых сетей организована министерством промышленности и торговли. Доставка строительных и продовольственных товаров – в приоритете.
"В ручном режиме будет осуществляться доставка лекарственных препаратов", - добавил глава региона.
Для дистрибьютеров, которым необходима помощь в организации доставки товаров, открыта горячая линия минпромторга.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет.
По словам
Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится
на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.
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