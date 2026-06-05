https://crimea.ria.ru/20260605/kak-v-krymu-budut-dostavlyat-lekarstva-iz-za-problem-s-benzinom-1156634668.html

Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензином

Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензином - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензином

Власти Крыма прорабатывают вопрос доставки лекарств по региону на фоне дефицита топлива. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T16:57

2026-06-05T16:57

2026-06-05T17:04

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топливо

топливо в крыму

сергей аксенов

новости крыма

дефицит топлива в крыму

лекарства

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Власти Крыма прорабатывают вопрос доставки лекарств по региону на фоне дефицита топлива. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его данным, работа по заправке автомобилей логистических и дистрибьюторских компаний, ритейла и торговых сетей организована министерством промышленности и торговли. Доставка строительных и продовольственных товаров – в приоритете.Для дистрибьютеров, которым необходима помощь в организации доставки товаров, открыта горячая линия минпромторга.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет.По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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