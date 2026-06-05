https://crimea.ria.ru/20260605/elity-evropy-provotsiruyut-khaos-v-mire--putin-1156634340.html

Элиты Европы провоцируют хаос в мире – Путин

Элиты Европы провоцируют хаос в мире – Путин - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Элиты Европы провоцируют хаос в мире – Путин

Европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые страны, и недальновидная политика подрывает глобальную безопасность. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T16:48

2026-06-05T16:48

2026-06-05T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые страны, и недальновидная политика подрывает глобальную безопасность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Путин отметил, что давление на Россию сохраняется, но вместе с тем у нее стало шире пространство для маневра, появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения. РФ осваивает более перспективные рынки, подчеркнул глава государства.В целом мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Причем такая трансформация - это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития.Так, вклад так называемой "Большой семерки" в рост мировой экономики ниже, чем у стран БРИКС, отметил Путин. Доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет около 40%, а G7 – менее 29%. Внутренний товарооборот БРИКС уже превышает 1 триллион долларов, лидерство объединения в глобальной экономике выросло и будет дальше нарастать, добавил российский лидер.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 130 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина "заканчивается": что ждет Запад в случае затягивания конфликтаЦели Европы и США в отношении России совпадают – политологЕдут сознательно: Россия стала бастионом нравственных ценностей для жителей Европы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, политика, европа, европейский союз (ес), пмэф