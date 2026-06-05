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Элиты Европы провоцируют хаос в мире – Путин - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Элиты Европы провоцируют хаос в мире – Путин
Элиты Европы провоцируют хаос в мире – Путин - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Элиты Европы провоцируют хаос в мире – Путин
Европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые страны, и недальновидная политика подрывает глобальную безопасность. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T16:48
2026-06-05T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые страны, и недальновидная политика подрывает глобальную безопасность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Путин отметил, что давление на Россию сохраняется, но вместе с тем у нее стало шире пространство для маневра, появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения. РФ осваивает более перспективные рынки, подчеркнул глава государства.В целом мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Причем такая трансформация - это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития.Так, вклад так называемой "Большой семерки" в рост мировой экономики ниже, чем у стран БРИКС, отметил Путин. Доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет около 40%, а G7 – менее 29%. Внутренний товарооборот БРИКС уже превышает 1 триллион долларов, лидерство объединения в глобальной экономике выросло и будет дальше нарастать, добавил российский лидер.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 130 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина "заканчивается": что ждет Запад в случае затягивания конфликтаЦели Европы и США в отношении России совпадают – политологЕдут сознательно: Россия стала бастионом нравственных ценностей для жителей Европы
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96
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владимир путин (политик), новости, политика, европа, европейский союз (ес), пмэф
Элиты Европы провоцируют хаос в мире – Путин

Политика европейских элит подрывает глобальную безопасность – Путин

16:48 05.06.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые страны, и недальновидная политика подрывает глобальную безопасность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Недальновидная политика европейской бюрократии сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике, а кроме того, подрывает региональную и глобальную безопасность. Фактически европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что давление на Россию сохраняется, но вместе с тем у нее стало шире пространство для маневра, появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения. РФ осваивает более перспективные рынки, подчеркнул глава государства.
В целом мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Причем такая трансформация - это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития.
Так, вклад так называемой "Большой семерки" в рост мировой экономики ниже, чем у стран БРИКС, отметил Путин. Доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет около 40%, а G7 – менее 29%. Внутренний товарооборот БРИКС уже превышает 1 триллион долларов, лидерство объединения в глобальной экономике выросло и будет дальше нарастать, добавил российский лидер.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 130 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".
РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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