https://crimea.ria.ru/20260605/drony--udarili-po-spisannoy-tekhnike-zaporozhskoy-aes--est-ranenye-1156640132.html

Дроны ударили по списанной технике Запорожской АЭС – есть раненые

Дроны ударили по списанной технике Запорожской АЭС – есть раненые - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Дроны ударили по списанной технике Запорожской АЭС – есть раненые

Украинские дроны повторно ударили по территории Запорожской атомной электростанции. В результате прилетов есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T19:52

2026-06-05T19:52

2026-06-05T20:07

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

евгений балицкий

атаки всу

происшествия

новости сво

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Украинские дроны повторно ударили по территории Запорожской атомной электростанции. В результате прилетов есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее в пятницу боевики нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС, атаковав группу разминирования Минобороны России. В результате сброса с БПЛА ранены пятеро военных, сообщали в пресс-службе станции.В пятницу вступил в силу режим временного прекращения огня для ремонта идущей к Запорожской АЭС ЛЭП "Днепровская". Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что о "режиме тишины" для ремонта ЛЭП при содействии МАГАТЭ пытались договориться с конца марта. Временное прекращение огня должно продлиться до 23 июня.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли массированный удар по территории Запорожской атомной станцииЗеленский начал новую войнуУкраина и Европа окажутся в зоне риска в случае удара по реактору ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, происшествия, новости сво, новые регионы россии