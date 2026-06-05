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Дроны ударили по списанной технике Запорожской АЭС – есть раненые - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Дроны ударили по списанной технике Запорожской АЭС – есть раненые
Дроны ударили по списанной технике Запорожской АЭС – есть раненые - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Дроны ударили по списанной технике Запорожской АЭС – есть раненые
Украинские дроны повторно ударили по территории Запорожской атомной электростанции. В результате прилетов есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T19:52
2026-06-05T20:07
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
евгений балицкий
атаки всу
происшествия
новости сво
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Украинские дроны повторно ударили по территории Запорожской атомной электростанции. В результате прилетов есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее в пятницу боевики нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС, атаковав группу разминирования Минобороны России. В результате сброса с БПЛА ранены пятеро военных, сообщали в пресс-службе станции.В пятницу вступил в силу режим временного прекращения огня для ремонта идущей к Запорожской АЭС ЛЭП "Днепровская". Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что о "режиме тишины" для ремонта ЛЭП при содействии МАГАТЭ пытались договориться с конца марта. Временное прекращение огня должно продлиться до 23 июня.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли массированный удар по территории Запорожской атомной станцииЗеленский начал новую войнуУкраина и Европа окажутся в зоне риска в случае удара по реактору ЗАЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, происшествия, новости сво, новые регионы россии
Дроны ударили по списанной технике Запорожской АЭС – есть раненые

Беспилотники повторно атаковали Запорожскую АЭС – Балицкий

19:52 05.06.2026 (обновлено: 20:07 05.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Украинские дроны повторно ударили по территории Запорожской атомной электростанции. В результате прилетов есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Запорожская АЭС, входящая в состав атомных станций Росатома, третий день подряд подвергается атакам со стороны ВСУ. Сегодня беспилотный летательный аппарат атаковал территорию, где размещена списанная техника станции. Есть раненые", - написал он в Telegram.
Ранее в пятницу боевики нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС, атаковав группу разминирования Минобороны России. В результате сброса с БПЛА ранены пятеро военных, сообщали в пресс-службе станции.
В пятницу вступил в силу режим временного прекращения огня для ремонта идущей к Запорожской АЭС ЛЭП "Днепровская". Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что о "режиме тишины" для ремонта ЛЭП при содействии МАГАТЭ пытались договориться с конца марта. Временное прекращение огня должно продлиться до 23 июня.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьЕвгений БалицкийАтаки ВСУПроисшествияНовости СВОНовые регионы России
 
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