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Число жертв атаки на иностранные суда в Азовском море выросло - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Число жертв атаки на иностранные суда в Азовском море выросло
Число жертв атаки на иностранные суда в Азовском море выросло - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Число жертв атаки на иностранные суда в Азовском море выросло
Число жертв беспилотной атаки на грузовые суда с гражданами Азербайджана на борту увеличилось. Как информирует МИД республики, кроме пятерых погибших ранения... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T13:27
2026-06-05T13:27
азовское море
новости
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
азербайджан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Число жертв беспилотной атаки на грузовые суда с гражданами Азербайджана на борту увеличилось. Как информирует МИД республики, кроме пятерых погибших ранения получили еще три человека.В ночь на 5 июня в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. Погибли пять азербайджанских моряков, сообщалось ранее.Пострадавшие госпитализированы в больницу города Ейск.Сотрудники посольства Азербайджана в России направлены на место происшествия.За атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский нацистский режим, комментировал ранее тему замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила украинские беспилотники над Азовским морем123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном море
азовское море
азербайджан
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азовское море, новости, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, азербайджан
Число жертв атаки на иностранные суда в Азовском море выросло

МИД Азербайджана подтвердил гибель пяти моряков и сообщил о трех раненных в Азовском море

13:27 05.06.2026
 
© РИА Новости . Борис Бабанов / Перейти в фотобанкСудно в море. Архив
Судно в море. Архив - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Борис Бабанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Число жертв беспилотной атаки на грузовые суда с гражданами Азербайджана на борту увеличилось. Как информирует МИД республики, кроме пятерых погибших ранения получили еще три человека.
В ночь на 5 июня в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. Погибли пять азербайджанских моряков, сообщалось ранее.
"Минувшей ночью два иностранных грузовых судна, в состав экипажей которых в общей сложности входили 25 граждан Азербайджана, подверглись атаке беспилотников. Согласно информации, полученной от российской стороны, в результате атаки погибли пять граждан Азербайджана, еще трое получили ранения", – цитирует сообщение МИД Азербайджана РИА Новости.
Пострадавшие госпитализированы в больницу города Ейск.
Сотрудники посольства Азербайджана в России направлены на место происшествия.
"Вопросы, связанные с состоянием граждан Азербайджана, их возвращением на родину и оказанием необходимой консульской поддержки, находятся под постоянным контролем", – говорится в сообщении.
За атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский нацистский режим, комментировал ранее тему замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
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Азовское мореНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУАзербайджан
 
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