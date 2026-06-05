https://crimea.ria.ru/20260605/chislo-zhertv-ataki-na-inostrannye-suda-v-azovskom-more-vyroslo-1156625816.html

Число жертв атаки на иностранные суда в Азовском море выросло

Число жертв атаки на иностранные суда в Азовском море выросло - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Число жертв атаки на иностранные суда в Азовском море выросло

Число жертв беспилотной атаки на грузовые суда с гражданами Азербайджана на борту увеличилось. Как информирует МИД республики, кроме пятерых погибших ранения... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T13:27

2026-06-05T13:27

2026-06-05T13:27

азовское море

новости

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

азербайджан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Число жертв беспилотной атаки на грузовые суда с гражданами Азербайджана на борту увеличилось. Как информирует МИД республики, кроме пятерых погибших ранения получили еще три человека.В ночь на 5 июня в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. Погибли пять азербайджанских моряков, сообщалось ранее.Пострадавшие госпитализированы в больницу города Ейск.Сотрудники посольства Азербайджана в России направлены на место происшествия.За атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский нацистский режим, комментировал ранее тему замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила украинские беспилотники над Азовским морем123 украинских дрона сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном море

азовское море

азербайджан

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, новости, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, азербайджан