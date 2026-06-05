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Беспилотная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Беспилотная опасность в Крыму отменена
Беспилотная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Беспилотная опасность в Крыму отменена
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T09:05
2026-06-05T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Тревогу объявили в 8.30 в пятницу.За ночь над территорией Крыма и другими региона силы ПВО сбили123 украинских дрона.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Беспилотная опасность в Крыму отменена

В Крыму объявили отбой беспилотной опасности

09:05 05.06.2026 (обновлено: 09:15 05.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря
Побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Тревогу объявили в 8.30 в пятницу.
За ночь над территорией Крыма и другими региона силы ПВО сбили123 украинских дрона.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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