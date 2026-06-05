https://crimea.ria.ru/20260605/bespilotnaya-opasnost-v-krymu-otmenena-1156574592.html
Беспилотная опасность в Крыму отменена
Беспилотная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Беспилотная опасность в Крыму отменена
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T09:05
2026-06-05T09:05
2026-06-05T09:15
срочные новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110060/84/1100608485_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_b474b658c034bbd23ea46260868a08ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Тревогу объявили в 8.30 в пятницу.За ночь над территорией Крыма и другими региона силы ПВО сбили123 украинских дрона.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110060/84/1100608485_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6a9c4b8d7cd2075d300da97a581861a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
срочные новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу
Беспилотная опасность в Крыму отменена
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
09:05 05.06.2026 (обновлено: 09:15 05.06.2026)