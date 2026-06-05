https://crimea.ria.ru/20260605/benzin-v-sevastopole-kak-budut-pomogat-zastryavshim-v-gorode-turistam-1156636511.html

Бензин в Севастополе: как будут помогать застрявшим в городе туристам

Бензин в Севастополе: как будут помогать застрявшим в городе туристам - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Бензин в Севастополе: как будут помогать застрявшим в городе туристам

В Севастополе запускают горячую линию для помощи туристам, которые столкнулись с нехваткой топлива. Об этом заявили в правительстве города. РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T18:15

2026-06-05T18:15

2026-06-05T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе запускают горячую линию для помощи туристам, которые столкнулись с нехваткой топлива. Об этом заявили в правительстве города.По возникающим вопросам гости города могут обращаться по телефону: +79790527499. Звонки принимаются с 09:00 до 21:00.Отдыхающих предупредили, что для обращения необходимо предоставить свои данные: ФИО владельца транспортного средства, марка и номер автомобиля, вид необходимого топлива, контактный телефон, а также название гостиницы или другого средства размещения с подтверждением бронирования (документ об оплате или справка о проживании).Также можно обращаться в Управление туризма Севастополя через группу ВКонтакте.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристовПолностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – АксеновКак в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензиномСевастопольцев попросили не гоняться за бензовозами

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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