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Бензин в Севастополе: как будут помогать застрявшим в городе туристам - РИА Новости Крым, 05.06.2026
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Бензин в Севастополе: как будут помогать застрявшим в городе туристам
Бензин в Севастополе: как будут помогать застрявшим в городе туристам - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Бензин в Севастополе: как будут помогать застрявшим в городе туристам
В Севастополе запускают горячую линию для помощи туристам, которые столкнулись с нехваткой топлива. Об этом заявили в правительстве города. РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T18:15
2026-06-05T18:15
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дефицит топлива в крыму
туризм в крыму
внутренний туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе запускают горячую линию для помощи туристам, которые столкнулись с нехваткой топлива. Об этом заявили в правительстве города.По возникающим вопросам гости города могут обращаться по телефону: +79790527499. Звонки принимаются с 09:00 до 21:00.Отдыхающих предупредили, что для обращения необходимо предоставить свои данные: ФИО владельца транспортного средства, марка и номер автомобиля, вид необходимого топлива, контактный телефон, а также название гостиницы или другого средства размещения с подтверждением бронирования (документ об оплате или справка о проживании).Также можно обращаться в Управление туризма Севастополя через группу ВКонтакте.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристовПолностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – АксеновКак в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензиномСевастопольцев попросили не гоняться за бензовозами
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, туризм в крыму, внутренний туризм
Бензин в Севастополе: как будут помогать застрявшим в городе туристам

В Севастополе открывают горячую линию для оставшихся без бензина туристов

18:15 05.06.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе запускают горячую линию для помощи туристам, которые столкнулись с нехваткой топлива. Об этом заявили в правительстве города.
"Управление туризма открывает горячую линию помощи гостям города, приехавшим на отдых на личном транспорте", - говорится в сообщении.
По возникающим вопросам гости города могут обращаться по телефону: +79790527499. Звонки принимаются с 09:00 до 21:00.
Отдыхающих предупредили, что для обращения необходимо предоставить свои данные: ФИО владельца транспортного средства, марка и номер автомобиля, вид необходимого топлива, контактный телефон, а также название гостиницы или другого средства размещения с подтверждением бронирования (документ об оплате или справка о проживании).
Также можно обращаться в Управление туризма Севастополя через группу ВКонтакте.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
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