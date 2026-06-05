Бензин в Севастополе: как будут помогать застрявшим в городе туристам
В Севастополе открывают горячую линию для оставшихся без бензина туристов
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе запускают горячую линию для помощи туристам, которые столкнулись с нехваткой топлива. Об этом заявили в правительстве города.
"Управление туризма открывает горячую линию помощи гостям города, приехавшим на отдых на личном транспорте", - говорится в сообщении.
По возникающим вопросам гости города могут обращаться по телефону: +79790527499. Звонки принимаются с 09:00 до 21:00.
Отдыхающих предупредили, что для обращения необходимо предоставить свои данные: ФИО владельца транспортного средства, марка и номер автомобиля, вид необходимого топлива, контактный телефон, а также название гостиницы или другого средства размещения с подтверждением бронирования (документ об оплате или справка о проживании).
Также можно обращаться в Управление туризма Севастополя через группу ВКонтакте.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
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