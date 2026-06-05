https://crimea.ria.ru/20260605/banki-i-operatorov-svyazi-obyazhut-vozmeschat-uscherb-zhertvam-moshennikov-1156600846.html

Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников

Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников - РИА Новости Крым, 05.06.2026

Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников

Банки и операторы связи в России будут обязаны полностью возмещать потери клиентов от действий мошенников, если сами не выполнят требования по противодействию... РИА Новости Крым, 05.06.2026

2026-06-05T22:34

2026-06-05T22:34

2026-06-05T22:34

мошенничество

россия

новости

безопасность

общество

банк

связь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Банки и операторы связи в России будут обязаны полностью возмещать потери клиентов от действий мошенников, если сами не выполнят требования по противодействию аферистам. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По его словам, схема компенсации жертвам кибермошенников при бездействии банков и операторов четко прописана во втором пакете мер, который находится на рассмотрении Госдумы.При этом если организация выполнила предписанные требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику, то компенсация жертве не предусмотрена, уточнил вице-премьер.Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. Ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении. Он включает в себя широкий комплекс мер – от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт.Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники активизировались перед Днем России К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян Как в России противодействуют кибер-мошенникам

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, россия, новости, безопасность, общество, банк, связь