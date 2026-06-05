Рейтинг@Mail.ru
Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260605/banki-i-operatorov-svyazi-obyazhut-vozmeschat-uscherb-zhertvam-moshennikov-1156600846.html
Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников
Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников
Банки и операторы связи в России будут обязаны полностью возмещать потери клиентов от действий мошенников, если сами не выполнят требования по противодействию... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T22:34
2026-06-05T22:34
мошенничество
россия
новости
безопасность
общество
банк
связь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Банки и операторы связи в России будут обязаны полностью возмещать потери клиентов от действий мошенников, если сами не выполнят требования по противодействию аферистам. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По его словам, схема компенсации жертвам кибермошенников при бездействии банков и операторов четко прописана во втором пакете мер, который находится на рассмотрении Госдумы.При этом если организация выполнила предписанные требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику, то компенсация жертве не предусмотрена, уточнил вице-премьер.Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. Ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении. Он включает в себя широкий комплекс мер – от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт.Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники активизировались перед Днем России К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян Как в России противодействуют кибер-мошенникам
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b66799ee3da6f510a4671ddb539bd2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, россия, новости, безопасность, общество, банк, связь
Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников

Банки и операторы связи будут полностью возмещать потери клиентов от действий мошенников

22:34 05.06.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Банки и операторы связи в России будут обязаны полностью возмещать потери клиентов от действий мошенников, если сами не выполнят требования по противодействию аферистам. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, схема компенсации жертвам кибермошенников при бездействии банков и операторов четко прописана во втором пакете мер, который находится на рассмотрении Госдумы.
"Если организация игнорирует эти положения (по противодействию мошенникам – ред.) – клиент получает право на возмещение. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника", – цитирует Григоренко РИА Новости.
При этом если организация выполнила предписанные требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику, то компенсация жертве не предусмотрена, уточнил вице-премьер.
Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. Ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении. Он включает в себя широкий комплекс мер – от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мошенники активизировались перед Днем России
К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян
Как в России противодействуют кибер-мошенникам
 
МошенничествоРоссияНовостиБезопасностьОбществоБанкСвязь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:23Внимание! Воздушная тревога объявлена в Севастополе
22:57Атака ВСУ на Севастополь и обмен военнопленными: главное за день
22:48Как за год вырос спрос на летний отдых в Крыму
22:34Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников
22:20Над Крымом работает ПВО
22:14Поездка Уиткоффа и Кушнера в Россию готовится – Ушаков
21:57В Севастополе иномарка сбила подростка на самокате - ребенок в больнице
21:52Сколько лагерей в Крыму получили "добро" на оздоровление детей в 1 смену
21:39Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами
21:27Стратегическое наступление тепла: погода на выходные в Крыму
21:10Запорожская АЭС полностью обесточена
21:06Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
20:57"Совсем голову потеряли": Путин об ударах по Запорожской АЭС
20:46Когда в Севастополе появится топливо в свободной продаже
20:33Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
20:31Они тоже люди: социальная столовая работает в Симферополе 12 лет
20:28Воздушную тревогу в Севастополе отменили
20:18Поезд из Петербурга в Евпаторию на 6 июня отменили
20:10В Севастополе снова сирены – воздушная тревога объявлена в седьмой раз
20:06Хуснуллин заявил об историческом рекорде по вводу жилья
Лента новостейМолния