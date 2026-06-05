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Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников
Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников
Банки и операторы связи в России будут обязаны полностью возмещать потери клиентов от действий мошенников, если сами не выполнят требования по противодействию... РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T22:34
2026-06-05T22:34
2026-06-05T22:34
мошенничество
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банк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Банки и операторы связи в России будут обязаны полностью возмещать потери клиентов от действий мошенников, если сами не выполнят требования по противодействию аферистам. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По его словам, схема компенсации жертвам кибермошенников при бездействии банков и операторов четко прописана во втором пакете мер, который находится на рассмотрении Госдумы.При этом если организация выполнила предписанные требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику, то компенсация жертве не предусмотрена, уточнил вице-премьер.Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. Ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении. Он включает в себя широкий комплекс мер – от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт.Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники активизировались перед Днем России К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян Как в России противодействуют кибер-мошенникам
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мошенничество, россия, новости, безопасность, общество, банк, связь
Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников
Банки и операторы связи будут полностью возмещать потери клиентов от действий мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Банки и операторы связи в России будут обязаны полностью возмещать потери клиентов от действий мошенников, если сами не выполнят требования по противодействию аферистам. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, схема компенсации жертвам кибермошенников при бездействии банков и операторов четко прописана во втором пакете мер, который находится на рассмотрении Госдумы.
"Если организация игнорирует эти положения (по противодействию мошенникам – ред.) – клиент получает право на возмещение. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника", – цитирует Григоренко РИА Новости.
При этом если организация выполнила предписанные требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику, то компенсация жертве не предусмотрена, уточнил вице-премьер.
Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. Ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении. Он включает в себя широкий комплекс мер – от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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