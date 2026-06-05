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Авария обесточила Южный берег Крыма – без света 6 тысяч абонентов
Авария обесточила Южный берег Крыма – без света 6 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 05.06.2026
Авария обесточила Южный берег Крыма – без света 6 тысяч абонентов
Более 6 тысяч абонентов обесточены на Южном берегу из-за аварии на линии. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 05.06.2026
2026-06-05T08:05
2026-06-05T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Более 6 тысяч абонентов обесточены на Южном берегу из-за аварии на линии. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Уточняется что речь идет о нарушениях работы двух трансформаторных подстанций, питающих 6024 абонента. Аварийная бригада работает на месте. Время возобновления подачи электричества потребителям пока не уточняется.В Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года, сообщал ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нити света: как строили энергомост в КрымЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииВ Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторы
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Авария обесточила Южный берег Крыма – без света 6 тысяч абонентов
"Крымэнерго": из-за аварии на сетях на Южном берегу Крыма без света более 6 тыс абонентов